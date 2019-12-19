AK Parti, kuruluşundan bu yana bir dizi sınamadan geçti. Ülke içinden ve dışından yönelen farklı karakterdeki riskleri yönetmeyi başaran AK Parti, şimdilerde kendi içinden doğan siyasi hareketler üzerinden yeni bir sınamayla karşı karşıya.

AK Parti'nin siyasi genetiği, kurumsal bünyesine yani varoluşuna tehdit algıladığı anları ve olayları aşmaya programlı iken sanki bu kez durum biraz daha farklı. Erken doğum yapan parti ile doğumu beklenen bir diğer partinin iddiası, hedefi ve söylemi AK Parti'nin siyasi DNA diziliminden de izler taşımakta.

Hal böyle olduğu içindir ki AK Parti'ye ve liderliğine, eski kadrolarından kaynaklanan çıkışların gerek seçmen tabanı gerekse kamuoyu bazında idaresi önem kazanmakta.

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Peki,Edindiğim izlenim o ki AK Parti yöneticilerinin, alternatif kimlik kazandırılan siyasi oluşumlara odaklanmasını uygun bulmuyor!Dışarıda kurgulanan bu yapılardan ziyade AK Parti'nin dayanıklılığını ve direncini önceliyor.Sürece yaklaşımı, 12 yıl önceki deneyimden başlıyor. AK Parti'den kopan, hatta Meclis'te grup kuran Anavatan örneğini hatırlatıyor. Artık o gruptan isimlerin çoğunun toplumsal hafızadan silindiğini kayda geçiriyor.mesajı veriyor. Buhususu AK Parti Meclisi diyebileceğimizMKYK'da ve AK Parti Yönetim Kuruluolarak tanımlayabileceğimiz MYK'da dadile getiriyor.Tabiri caizsediye bakıyor.

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AK Parti kurmayları ise Cumhurbaşkanı'nın çizdiği dairede kalarak, sahadaki gelişmeleri dikkatle takip ediyor. Kurulan ekipler, açık temas trafikleri, destek merkezleri vs hepsi etüt ediliyor.Bir manada,ana başlığı altında toplanabilecek hususlarıtek tek masaya yatırıyor. Algı yönetimiile olguların gerçekliği arasında yenibir denge tasarlıyor. Hatta ekonomidekidengelenme dönemine atıfla bu çabayabiçiminde yaklaşım sergileniyor.Özetle...