Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la Afrika seyahatindeyiz. Cezayir, Gambiya, Senegal... Hem siyasi ve stratejik konular hem de "kazan-kazan" anlayışına dayalı ekonomik konular masada.

"Lider diplomasisinin" bilhassa baş başa görüşmelere hakim olan pozitif etkisi, "insani diplomasinin" ise sokaktaki insana yansıması en dikkat çekici gözlemlerimiz...

Cezayir'de Osmanlı Mahallesi Kasbah'ta dolaşırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın inisiyatifiyle TİKA tarafından restore edilen Keçiova Camii'nde cemaatle bir-iki cümle Türkçe konuşabiliyorsunuz. Ve o an Türkiye liderliğini ve gücünün farkını kez daha hissediyorsunuz. Türk dizilerinden öğrendikleri kelimelerle meramını anlatabilen gençler, -Türkiye'deki gibi- milletini önceleyen yönetimlere duydukları özlemi paylaşıyorlar. Ortadoğu'da, Afrika'da hükümetler küresel aktörlerin yörüngesinde savrulurken artık uyanış içindeki halklar, ilham aldıkları Türkiye'yi överek, tavrını açıkça belli edebiliyor.

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