Darbeci Hafter’in devlet kimliği yok

Başkan Erdoğan: Hem Moskova’dan hem de Berlin’den kaçan Hafter ateşkesi ihlal etmeye devam ediyor. Libya’da barış olacaksa Hafter’in durdurulması gerekir

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, üç ülkeyi kapsayan Afrika programında Cezayir'den Gambiya'ya geçerken şu mesajları verdi:

* Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) bugüne kadar alınan tüm kararlara uydu. Hem Moskova'dan hem Berlin'den kaçan Hafter ateşkesi ihlal etmeye devam ediyor. Libya'da barış olacaksa Hafter'in durdurulması gerekiyor. Bu arada, Hafter'in sözcüsü Mismari, dün yaptığı açıklamada, Berlin ve Moskova'ya anlaşmak için, çözüm için değil; -burası çok çok önemli- sözde haklı davalarını anlatmak için gittiklerini, çözümün namlunun ucunda olduğunu ifade etmiştir. Bu da Hafter'in gerçek niyetini ele veren itiraf niteliğinde bir açıklamadır. Hafter yaptığı hesapları tutturamadı ve Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin dik durması da önem arz etti. Yani UMH Başkanı Feyyaz Sarrac'ın kesinlikle bütün güçlerinin başında olması şart.







HAFTER ÜCRETLİ BİR LEJYONER

* Rusya'nın Wagner'le Libya'ya girmesi doğru bir hareket değil. 2500 kadar lejyoner var. Fazlası var azı yok. Ama bunun bedelini neresi ödüyor? Abu Dabi ödüyor. Aslında Hafter de ücretli bir lejyonerdir. Bunlar müşterek çalışıyorlar. Mısır da çok ciddi destekler veriyor. Bizim Libya ile anlaşmamız Hafter'le birilerinin yaptığı anlaşmaya benzemez çünkü Sarrac BMGK'nın kabul ettiği, - ben artık ona devlet diyorum- devlettir. Öbürü ise darbecidir onun devlet kimliği yok. Burada ne yazık ki birileri Hafter üzerinden bir şey devşirmeye çalışıyor. Yaptıkları bu, biz inşallah bu fırsatı vermeyeceğiz.



LİBYA'DA İŞİN NE?

* Almanya, Yunanistan'ın adeta şefkati. Yunanistan ile aramızda ortak bir dostumuz var, eski belediye başkanlarından. "Benden mesaj istiyorsan söyle Yunanistan tarafına, bizimle uğraşmasın. Bizim Yunanistan'la uğraşma diye bir derdimiz yok. NATO'da ben Miçotakis'e de söyledim, dedim ki; "Birbirimizle uğraşmayalım, eğer uğraşmazsak bizden size en ufak zarar gelmez."

* Libya ile ilgili de... Libya ile senin ne işin var? Yunanistan nere Libya nere kaldı ki kıta sahanlığında kıyı şeritlerinin birbirini görmesi gerekiyor... Şu anda bize gelmiş diyor ki Girit onlar için anakaraymış. Ya yavru kara dese yutacağız da ana karayı nasıl yutacağız?



KOSGEB'TEN ACİL DESTEK KREDİSİ

* Elazığ ve Malatya'da, KOSGEB Acil Destek Kredisi Programı'nı devreye alıyoruz. Depremden zarar gören KOBİ'lerimiz anlaşmalı bankalarda işletme başına 100 bin TL'ye kadar 1 yıl ödemesiz 24 ay vadeli faizsiz kredi kullanabilecekler. Ayrıca, KOSGEB'e bu yıl ödenmesi gereken borçları da 2020 yılının sonuna erteliyoruz. Son olarak, bankalara KOSGEB borcu olan KOBİ'lerin bu yılki ödemelerini de 1 Ocak 2021'e erteliyoruz.



YATAY MİMARİ ÖNEMLİ

* Çevre ve Şehircilik Bakanımıza talimat verdim. Hemen çelik konstrüksiyondan tek katlı konutlar yapalım ve yanlarına ahırlarını koyalım ve burada yaşayan vatandaşlar hemen evlerine yerleşsinler. Çalışmayı yoğun bir şekilde başlattı. Biz hani dikey mimarı uyarısı yapıyoruz ya bunu boşuna söylemiyoruz. Bizim kültürümüzün de reddettiği bir şey dikey mimari. Türkiye fay hattında olan bir ülke, yatay mimari yapsak sıkıntıları yaşamayız.



KILIÇDAROĞLU KARDEŞLİK DUYGUSUNDAN Bİ HABER

(Kılıçdaroğlu sığınmacılar için terörist diyor. Bir anneyi elleri kanayarak enkazdan çıkartan bir Suriyeli genç var. Ne söyleyeceksiniz?)

* Bu adama (Kılıçdaroğlu) ne denir? Mahmud tırnaklarıyla kazıyor, kardeşimizi ve eşini enkazdan çıkarıyor. Sonra evinde ziyaret ediyor. Kardeşlik bu ama ne yazık ki Kılıçdaroğlu kardeşlik duygusu nedir bundan bi haber. Bu iş herkesin kârı değil. Biz kardeşlik duygusuyla bugüne kadar bu mücadeleyi veriyoruz.

(İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un önerisi üzerine)

* Fahrettin Bey, Mahmud kardeşimize vatandaşlık verilebilir mi diye soruyor. Ne demek verilebilir mi? Tabii ki verilir. Verdik gitti. Burada okuyor. Türkçe de biliyor. Ailesine de veririz.

(Kılıçdaroğlu buna da tepki gösterirse sorusuna)

* Onunla dünyalarımız farklı. Onların öyle bir derdi yok bizim derdimiz var.