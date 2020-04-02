Yeni tip koronavirüs salgını ile mücadele süreci, anlık gelişmelere göre dinamik kararlar ve tedbirler alınarak sürdürülüyor. Hadisenin ilk duyulduğu günden itibaren hızlı refleks gösteren Türkiye, bir yandan bulaşıcılığı kontrol altına almaya, diğer yandan ekonomik hayatın canlılığını koruyacak programlar uygulamaya çalışıyor.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, "Her işin başı sağlık" dediği kadar her vesile ile üretimin ve ihracatın devamlılığına da vurgu yapıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da istihdamı teminat altına alma önceliği ile imalat sanayi, dış ticaret erbabı, esnaf, çiftçi, dar ve sabit gelirliler için art arda paketler açıyor. Ve elindeki barutu tek seferde tüketmeme hassasiyeti ile yarınları da düşünerek hareket ediyor. Unutmayalım, duran bir aracın yerinden kıpırdatılması ile vites küçülten bir aracın hızlandırılması arasında büyük farklar bulunuyor. İşte bu yüzden Türkiye hızı azaltsa da motoru durdurmamaya uğraşıyor!
***Sağlık Bakanlığı'nın oluşturduğu geniş yelpazeli Koronavirüs Bilim Kurulu'nun önerilerini esas alarak yol haritası çizen Hükümet, salgının zirve noktasına ulaşacağı tarihi, yatay gitme seyrini ve düşüşe geçeceği takvimi de kestirmeye çalışıyor. Son Bakanlar Kurulu'na da yansıdığı şekli ile Türkiye, önümüzdeki 15 günü doğrudan teması keserek ve önlemleri en üst düzeye ulaştırarak geçirebilirse, sonraki günlere ilişkin tahminlerin isabet oranı da artıyor. Nihayetinde, belirsizliklerle dolu bir dönemi yönetmek ve kontrol dışına çıkabilen unsurların yarattığı riskleri bertaraf edebilmek sanıldığı kadar kolay değil.