Kovid19 salgını, yarattığı travmatik etkiler ve belirsizlik zinciri ile birlikte yeni tip yönetimleri, yeni tip üretimleri, yeni tip insanları; özetle "yepyeni bir dünyayı" da beraberinde getirecek.

Bazı ülkeler, küresel bulaşıcılığın yerleşik sistemleri kökten sarstığı bu zorlu ortamdan diğerlerine göre daha az hasar görerek ve hatta avantajlı çıkacak. Türkler, Almanlar, Ruslar, Japonlar, Çinliler… Geçmişi savaşlarla yoğrulmuş, yıllarca bedel ödemiş toplumlar, genetik şifrelerine işlemiş kodları sayesinde krizlere hazırlık ve risklere karşı koyma becerilerini sahaya yansıtmaya başladılar bile. Amerikalılar ise üniversiteleri ve ar-ge kapasiteleriyle koronavirüsün ilacını piyasaya sürmeye çalışarak rekabetçi güçlerini korumayı deneyecek.

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Devlet mekanizmaları, küresel veyasistemik tehditlerin bertaraf edilmesi içinuzun bir süre sahada olacak.Sağlık sistemini ve toplumun en zayıfkatmanlarını önceleyen sosyal devlet fonksiyonuyeniden uluslararası gündemin ilksıralarına yerleşecek.Ülkeler yeni kriz planları yaparak,klasik güvenlik endişelerinin yanına sağlık,tarım ve su kaynaklarına ilişkin felaketsenaryolarını da ekleyecek.Tıbbi cihaz, aşı, serum, koruyucumalzeme ve ekipman üretiminde yerli kabiliyetlereskiye nazaran fazlasıyla önemsenecek,öncelikli yatırımlar kabul edilerek desteklenecek.Virüs kabusunu son dönemdeki globalhalkla ilişkiler faaliyetleri ile lehineçevirmeyi deneyen Çin'in, dünyanın fabrikasıolma üstünlüğü sert biçimde sorgulanacak. Yatırım merkezleri ve imalat maliyetleri köklü değişime uğrayacak.Salgından çıkış takviminde, bireylerin harcama davranışları yeni ekonomi düzeninin ayak seslerinin duyulmasını sağlayacak. Ertelenmiş talepler mi devreye girecek yoksa aşırı ihtiyat mı ağır basacak, yaşayıp göreceğiz.Küresel bağımlılık ilişkisinin fırsatları kadar ağır maliyetleri de ortaya çıktığı için açık ve örtülü ticari korumacılık formülleri dünyanın ana konusu haline dönüşecek.

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Kovid19 salgınını erken fark etme, toplumubilinçlendirme, hızlı tedbir alma,uygulama, ekonomiyi canlı tutma noktasındaciddi performans sergilendiği genelkabul görüyor. Bu andan itibarenhassasiyetini en üst düzeyeçıkarmak, yaşamsal bir gereklilik.Bizim kültürümüzde, hatırı sayılır bir kesim kurallarla imtihan edildiğindediye söze giriverir. Günlük hayatta yer yer işleyen bu çıkış, Kovid19'a işlemiyor. Yani virüs sizin, benim kim olduğumu bilmiyor ve kişiye göre bulaşma eğilimi sergilemiyor. Maddi gücüne, titrine bakmadan zincirin en zayıf halkasını buluveriyor.