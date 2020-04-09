Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın da işaret ettiği gibi küresel salgına karşı ulusal düzeyde canla başla sürdürülen mücadelenin başarısını iki ana faktör belirleyecek:

1- Virüsün kendisi. Yani, Kovid19'un mutasyona uğrayıp uğramayacağı ve aşının ne zaman geliştirileceği...

2- Toplumumuzun teması azaltma ve tedbirlere uyum kapasitesi...

Sağlık Bakanlığı'nın şeffaf şekilde açıkladığı veriler, tüm uyarılara rağmen mart ayında bir noktada izolasyon konusunda arzu edilen duyarlılığın sağlanamadığını teyit ediyor. Bulaşıcılığı kontrol altına almak için mutlak gerekli olan önlemlerin ihmali, milletçe katlandığımız maliyetin artması, sürenin de uzaması demek.

Şükür ki sağlık altyapımız yeni tip koronavirüse yakalanan her vatandaşa yetişebilecek yeterlilikte. Şu an için bir avantaj da kahraman sağlık çalışanlarımızın çabası ile iyileşen hastaların oranının, hastaneye yatan riskli hastalara göre daha fazla olması.

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