Danıştay 10. Daire Başkanı Yılmaz Akçil ve üyeler Ali Ürker, Ömer Civri, Abdullah Aygün ve Lütfiye Akbulut... İşte bu isimler, 2 Temmuz 2020 tarihinde oy birliği ile aldıkları ve dün gerekçesiyle açıkladıkları kararları ile hakiki manada takdiri hak ediyorlar.

Neden?

Çünkü tarihin doğru mecrada akışına vesile oldular.

Neden?

Çünkü tarihi mirası her yönüyle sahiplenmeye imkan sağladılar.

Neden?

Çünkü bir hakkın teslimini gerçekleştirdiler.

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Cumhurbaşkanı'ın, Danıştay'ın gerekçeli kararından sonra imzaladığı kararname ve fethin 600. yılına atıfla millete seslendiği 20.53 saati ise sembolik önemi kadar geleceğe dair yükümlülüğü de teyit etmektedir.Hz Peygamber'in, İstanbul'un fethine dair müjdesine nail olan'ın, Ayasofya 'yı cami olarak miras bırakmasının Türkler ve Müslümanlar için manası büyüktür.Aynı şekilde, 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararından 86 yıl sonra Ayasofya'nın yeniden cami olarakda çok anlamlıdır!

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Türk İslam medeniyeti ve Türk devlet aklı her zamanönem vermiş ve bu prensibi nesilden nesle aktarmıştır. Bugün için mühim olan husus, Ayasofya'nın müze değil, cami olduğunun resmen kabulüdür. Tarihi hafızamızdaki karşılığı paha biçilmez olsa da Ayasofya'ya özellik atfeden farklı din ve inanış temsilcilerinin hassasiyetlerinin gözetilmesi de yine bizler için görev ve sorumluluktur.Kaldı ki Ayasofya, 15 asır boyunca ayakta kalabildi ise bunda'ın dehasının, Osmanlı ve Cumhuriyet yönetiminin büyük katkısı söz konusudur!

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Ortada bir rövanş veya hesaplaşma yoktur.İstanbul'u kazanan ve kazandıran ecdadın vasiyetine uygun davranılması gereği vardır.Diyanet İşleri Başkanlığı, Ayasofya için imam hatip ve müezzin ataması yapmakta, camiye özel halı üretimi de tamamlanmaktadır.Bundan sonra Ayasofya'nın içini madden doldurmanın yanı sıra manen de ihyası esastır.Her cuma hutbede tekrarlandığı gibidüsturu istikametimizdir!