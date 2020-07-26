CHP KURULTAYI’NDAN İZLENİMLER

CHP'nin, Kovid19 maskesi ile örttüğü 37. Olağan Kurultayı, paket program olarak hazırlanmış, adrese teslim, tek adam toplantısı idi.

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, standart grup konuşmasını aşan bir performans sergilemedi. Cumhuriyet'in, ikinci yüz yılına hazırlanma iddiası adına, "dostlar kurultayda görsün" misali 13 maddelik malum reçetesini tekrar etti.

Yalnız, bu "dostlar" meselesi önemliydi.

"31 Mart Yerel Seçimleri'nde duvarın arkasına geçtik. O duvarı şimdi dostlarımızla birlikte parça parça yıkacağız!" diyen Kemal bey, Millet İttifakı'nın yanı sıra yeni dostlarını da ima etti. İşte o sola sağa selam çakma anında bir gafa da imza attı. Zira...

"83 milyonu Londra'daki bir avuç tefeciye çalışır hale getirdiler!" diyerek müstakbel ortağı Ali Babacan'ı,

"Süleyman Şah Türbesi'nden bayrağı indirip, toprağı terk ettiler! Onlar vatan hainidir!" ifadesiyle muhtemel paydaşı Ahmet Davutoğlu'nu hedef aldığının ne kadar farkında idi bilinmez!

Konuşmasından bir ara, cezaevindeki Selahattin Demirtaş ve tanımsız kalan Kürt sorunu vurgusuna da yer vererek, resmi siyasi nikah kıyamadığı HDP'nin gönlünü almayı denedi!

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