Milli İstihbarat Teşkilatı'nın, Ankara'da taşındığı "Kale"si, İstanbul'daki yeni "karargahı" ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın her iki hizmet binasının resmi açılış törenlerinde yaptığı konuşmaların içeriği, Teşkilata ayrı bir parantez açmayı gerekli kılıyor.

Cumhurbaşkanı, ocak ayında Ankara'da, "Bugününe hakim olamayan geleceğini şekillendiremez. İstihbarat bilgileri yalnızca savaş değil, barış dönemlerinde de devletin bekası için vazgeçilmezdir. Geniş bir coğrafyada gece gündüz fedakarca görev yapan isimsiz kahramanlarımızın her birinin başarılarıyla gurur duyuyoruz" demişti.

Temmuz ayında ise İstanbul'da, "Büyük ve güçlü Türkiye yolundaki mücadelemizde istihbarat, bizim kilit silahımızdır. İstihbaratı olmayan bir devlet, bir millet yok olmaya mahkûmdur. Rakiplerimizin birkaç adım önünde olmak, tehditleri önceden fark etmek ve buna göre pozisyon almak ancak sağlıklı istihbarat akışıyla mümkündür" mesajı vermişti.

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