Yeni tip koronavirüsün halk sağlığının yanı sıra sosyo-ekonomik alanda yarattığı tahribatın onarımında "hükümetin, piyasaların ve sade vatandaşın" üzerine düşeni ne derecede yerine getirdiğini ölçüp biçmenin zamanı geldi.
Konuya,
Sağlık sisteminin altyapısı ve sağlık çalışanlarının özverisi bağlamında yaklaştığımızda, karne notunun pekiyi olduğunda kuşku yok.
Kamu düzeninin tesisi ve tedbirlere uyumun teşviki noktasında içişleri teşkilatının gayretleri de teşekkürü hak ediyor.
Gel gör ki çok basit kurallara özen gösterilmesi beklenirken, toplumun hatırı sayılır çoğunluğu sınıfta kalıyor. Adına ister kanıksamak ister vurdumduymazlık denilsin, milletimiz şok yediği anlardaki duyarlılığını, normalleşme döneminde sürdüremiyor. Önceki gün yayımlanan İçişleri Bakanlığı genelgesinde de alarm verildiği şekli ile Kovid-19'la mücadelede, tabiri caizse köprüden önceki son çıkışa gelmiş bulunuyoruz. "Rehberlik, uyarı ve kademeli ceza" başlıklarını içeren yeni bir süreç başlıyor. Pazar yerleri, konaklama tesisleri, alışveriş merkezleri, sosyete pazarları, lokantalar, kafeler, çay bahçeleri, düğün ve nikah salonları, berberler, güzellik merkezleri, internet kafeler, şehir içi ve şehirler arası toplu taşım araçları, ticari taksiler, piknik alanları, parklar sürekli denetime tabi tutulacak.
Zira bu işin şakası yok!
Maske-Mesafe-Hijyen!
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Meseleye ekonomi penceresinden baktığımızda ise...
Vergi ve sigorta prim borçlarının ertelenmesi,
Sanayiciye, esnafa düşük faizli, uzun
vadeli ihtiyaç ve işletme kredisi tahsisi,
Kredi garantileriyle işe devam paketleri,
Dezavantajlı toplum kesimlerine doğrudan
nakit desteği,
Kısa çalışma ödeneği ödemeleri,
Sektörel KDV
indirimleri...
Özetle, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak
'ın koordinatörlüğünde yapılması
gereken ne ise yapıldı, alandan gelen sinyallere
göre yapılmaya da devam ediliyor.
Şimdi bu durumda sokaktaki vatandaştan piyasa profesyonellerine kadar
en geniş yelpazeye -yani bizlere- şu sorumluluklar
düşüyor:
Lütfen...
Bir virüs gibi bulaşıcı olan karamsarlığa
prim vermeyin!
Ekonominin dinamizmine ve geleceğine
güvenin.
"Bir cisim yaklaşıyor"
edebiyatı ile
kaygı pompalayanların geçmişini ve niyetini
iyi sorgulayın!
Devletten sürekli istemenin bir sonu
olmadığını; yani ihtiyaçların sınırsız, imkanların sınırlı olduğunu
unutmayın!
Enflasyonu baskılamayı önceleyen
parasal ve mali sıkılaştırma politikası uygulanmadığını
bilin ama pandemi fırsatçılarını
ürün, hizmet ve mal grubu bazında iyi takip
edin!
Turizm
sektörü ve döviz
kazandırıcı hizmetlerin
teşviki için gösterilen çabayı, İngiltere
ve Rusya'dan sonra Almanya'nın da turist
gönderme kararı almasının arka planındaki siyasi gücü
bir kenara not edin.
Döviz, el parasıdır, matbaası da dışarının
elindedir. Dövize dayalı spekülatif yorumları
analiz ederken bu akımlara kapılmadan, Türkiye'nin dış yükümlülüklerini karşılayabilme gücüne, birikimine, direncine
itibar edin!