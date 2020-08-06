Yeni tip koronavirüsün halk sağlığının yanı sıra sosyo-ekonomik alanda yarattığı tahribatın onarımında "hükümetin, piyasaların ve sade vatandaşın" üzerine düşeni ne derecede yerine getirdiğini ölçüp biçmenin zamanı geldi.

Konuya,

Sağlık sisteminin altyapısı ve sağlık çalışanlarının özverisi bağlamında yaklaştığımızda, karne notunun pekiyi olduğunda kuşku yok.

Kamu düzeninin tesisi ve tedbirlere uyumun teşviki noktasında içişleri teşkilatının gayretleri de teşekkürü hak ediyor.

Gel gör ki çok basit kurallara özen gösterilmesi beklenirken, toplumun hatırı sayılır çoğunluğu sınıfta kalıyor. Adına ister kanıksamak ister vurdumduymazlık denilsin, milletimiz şok yediği anlardaki duyarlılığını, normalleşme döneminde sürdüremiyor. Önceki gün yayımlanan İçişleri Bakanlığı genelgesinde de alarm verildiği şekli ile Kovid-19'la mücadelede, tabiri caizse köprüden önceki son çıkışa gelmiş bulunuyoruz. "Rehberlik, uyarı ve kademeli ceza" başlıklarını içeren yeni bir süreç başlıyor. Pazar yerleri, konaklama tesisleri, alışveriş merkezleri, sosyete pazarları, lokantalar, kafeler, çay bahçeleri, düğün ve nikah salonları, berberler, güzellik merkezleri, internet kafeler, şehir içi ve şehirler arası toplu taşım araçları, ticari taksiler, piknik alanları, parklar sürekli denetime tabi tutulacak.

Zira bu işin şakası yok!

Maske-Mesafe-Hijyen!

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