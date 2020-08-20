Gönül ister ki "dedikodu yapan ve şerefli insanları zan altında bırakan" muhalefetin temsilcileri de gelsin görsün, bilgi alsın. Belki insaf ederler!

Bizim ülkemizde yatırım yapmak "yürek işidir!" Değil elinizi, gövdenizi taşın altına koymanız gerekir.

Dün, Kalyon Grubu'nun Ankara'da kurduğu 4 fabrikayı tek çatı altında toplayan, dünyanın ilk tam entegre güneş paneli tesisinin açılış törenindeydik. Enerjisini içeride tüketen bir milletin, pozitif enerjiyi yakalayabilirse nasıl sinerjiye dönüştürdüğüne tanık olduk.

Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu'nun, "Enerjimiz milli, geleceğimiz güçlü" mesajını önemsedik.

Enerjide, enerji teknolojilerinde, ekonominin bütününde dışa bağımlılığı azaltma ve ihracata dayalı yerli üretimi esas alan politikaları ile bu sürece büyük emek veren Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın, "Tarlada izi olmayanın hasatta sözü olmaz" hatırlatmasını dikkatle not ettik. Bunun yanına da Enerji Bakanı Fatih Dönmez'in, "Kaynak bizimse teknoloji de bizim olmalı" iddiasını ekledik.

Ve tabii ki Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan...

Kovid-19 şartlarında bile ekonomiyi büyütme çabasından vazgeçmeyen devlet adamı!

"Bize düşen, karamsarlık aşılayan muhalefete rağmen üretime devam etmektir" vurgusu!

"CHP zihniyeti; siyasette vesayete, ekonomide ithalata ve IMF'ye teslim olmaktır" tespiti...

Nihayet, merak uyandıran müjdesi... İnsan düşünmeden edemiyor. Acaba, Fatih sondaj gemisi, ilk büyük fethini mi gerçekleştirdi?