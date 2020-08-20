Jeopolitik sahada öylesine baş döndürücü gelişmeler yaşanıyor ki...

Ülkeler hamle üstüne hamle yapıyor.

Ve dünyanın binbir çıkarı gelip Türkiye'nin yakın coğrafyasında düğümleniyor.

Hatta...

Bir asır öncesinden kalan hesaplar bile yeniden görülüyor.

İşte size Doğu Akdeniz...

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "Yeni bir Sevr'e müsaade etmeyiz" dediği, sadece hak ve hukuk mücadelesi değil, "İstikbal mücadelesi" olarak da tanımladığı "Mavi Vatan"da olup bitenler.

Daha üç gün önce...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, Dominik Cumhuriyeti'nde görüştüğü ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo'ya açtığı Akdeniz haritaları... Pompeo'nun, "Haklısınız. Ben de biliyorum. Ama lütfen gerginliği azaltın" çağrısı...

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1970'li yılların Türkiyesi , hak ve menfaatleri için balıkçı teknesinden hallice olan'yı Ege'ye çıkarırdı.İmkan ve kabiliyetler sınırlı idi. Sadece bayrak dalgalandırılır, dönülürdü.Akdeniz'e, Karadeniz'e kendi sismik araştırma ve sondaj gemilerini çıkarıyor. Derin denizde hidrokarbon araması yapabiliyor.Yani...Sadece donanması ile Ege'de, Akdeniz'de görünmüyor. Eskisinden farklı olarak sivil, ticari gemilerinin faaliyetlerine koruma görevi yerine getiriyor.mesajı verebiliyor. Bunun içindir ki Ankara 'yı provoke eden ülkeler,diyemiyor. Dese bile umduğu kadar taraftar bulamıyor.

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