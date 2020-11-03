3 Kasım 2002, Türk demokrasi tarihinde bir dönüm noktası.

O günü anlatan SABAH Gazetesi, "Anadolu İhtilâli" manşeti ile yayınlandı. Başlığı öneren isim olarak dün olduğu gibi bugün de büyük zihniyet değişiminin farkındayım.

İşte bu 18 yılın özetini, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın önceki gün Samsun'da yaptığı konuşmada bulmak mümkün:

Türkiye'yi vesayetle esir alamadılar.

Türkiye'yi terörle dize getiremediler.

Türkiye'yi darbeyle yıkamadılar.

Türkiye'yi tehditle, kuşatmayla, ambargoyla prangaya çekemediler.

Türkiye'yi ekonomi ile de alt edemeyecekler!

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Türkiye, özellikle 2016 yılındaki hain darbe girişiminden bugüne kadar bir yandan milli bağışıklığını güçlendirmeye çalışırken, diğer yandan da dış ve iç kaynaklı büyük sınamalara karşı koymaya çabalıyor. Bugünlerde, ABD başkanlık seçimleri ve jeopolitik risklere endeksli bir dizi olayla karşı karşıyayız. Bütün bu süreçlerin Türkiye izdüşümünde isevar. Bu yolla siyasi tasarım arayışı söz konusu.Kabul edelim ki son iki yılda kişi başına milli gelirin seyri, önceki yıllarda birçok açıdan çıtayı yükseltmiş bir ülke için kritik gösterge.Bu nedenle öncelikler,üzerine...Yoksa karşılaştığımız problemler ne ilk ne de son olacak, sadece nitelik değiştirecek. Kaldı ki şu an yüzleştiğimiz sorunlar üstesinden gelinemeyecek ölçekte de değil.Mesele,le ilgili. Zira olumlu verilerin alıcısınınaz olduğu, negatif göstergelerin bulaşıcıetki ile yayıldığı özellikli bir dönemdengeçiyoruz.

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Türkiye tecrübesi gösteriyor ki vatandaşımız elindekine şükretmesini biliyor, gerektiğinde fedakarlık da yapıyor.Halihazırdatezinden hareket eden çevreler, sistematikbiçimde karamsarlık yayıyor ve vatandaşıngünlük sıkıntılarını kalıcı problemlergibi sunmaya uğraşıyor. Tabii ki sade bireydenkurumsal yapılara kadar herkes kendiçapında zorlu bir gündemi yönetiyor.Tam da bu noktada, ekonomi kanalından iktidarı vurmaya çalışan yerli-yabancı aktörlerin alternatif diye sundukları reçetelere ve isimlere dikkat etmek gerekiyor.İktidarı eleştirmenin yanı sıradiyenlerin kimlerle işbirliği içindeolduklarını, hangi tavize yanaştıklarını, dünükötülemenin ötesinde yarına dair ne vaatettiklerini iyi incelemeli.18 yıla sığan büyük dönüşümün yegane kaynağı milletin bizzat kendisi, azim ve kararlılığı oldu. Milli feraset ülkeyi kime emanet edeceğine karar verirken, gündelik tartışmaların ötesine geçerek her zaman istikbale ve istikamete baktı. Bu sayede, Ankara'nın kalıpları kırıldı.Dünya yeni kalıplara dökülürken Türkiye'nin yerini belirleyecek olan husus da milletin ileriye dönük tasavvuru ve bunu gerçekleştireceğini bildiği kadrolar olacak...