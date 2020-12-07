Çağımız, "iletişimde yeni gerçeklik çağı!"

Yani...

Kitlelerin, ideolojik gettolarına çekildiği...

Kendi çevrelerinden gelen paylaşımları doğru kabul ettiği bir çağ.

Tıpkı Einsten'ın dediği gibi...

"İnsanlardaki önyargıyı parçalamak, atomu parçalamaktan çok daha zor!"



Malum...

Önyargılı olmayanlar hayatı deneyimlerle öğrenir, yaşayıp ders çıkarır.

Önyargılılar ise kararını peşin olarak vermiş insanlardır.

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