Kitabın ortasından söyleyelim...

Özgüvenli ve konulara hâkimdi. Netameli meselelere samimiyetle açıklık getirdi. Fitne üretilebilen alanlardaki soruları da kendinden emin biçimde cevapladı...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan söz ediyoruz.

Mevlüt Bey, kamu yönetimine örnek bir faaliyeti gelenekselleştirdi. Her yıl sonu kapsamlı değerlendirmeler yapıyor. Diplomasi gibi hassas bir sahada, günlük tartışma ve çekişmelerden uzak duruyor. Katkı veren tüm siyasi ve bürokratik ekibe teşekkür etmesini biliyor. Cumhurbaşkanlığı ve AK Parti sözcülerini, İletişim Başkanını, Güvenlik ve Dış Politika Kurulu üyelerini bir bütünün senkronize parçaları olarak konuşlandırıyor.

Yani...

Devletin ve Cumhurbaşkanının önceliklerini gözetirken, şahsi mesele veya rekabet algısına izin vermemeyi başarıyor. Bakan yardımcıları, Bakanlık sözcüsü ve basın danışmanı gibi yakın çalışma arkadaşlarıyla uyumunu her an hissettiriyor.

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