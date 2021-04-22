Demek ki ne imiş?

Her sorunun bir cevabı, anlamak isteyen için bir açıklaması varmış.

Zaten bu döviz rezervi kampanyasına karşı mühim olan husus, sözde siyaset yapma adına kamuoyunu manipüle eden odaklar değil, Cumhur İttifakı'nı sahiplenen geniş seçmen kitlesinde oluşturulmak istenen zihin bulanıklığına fırsat verilememesiydi!

Belli ki kara propaganda süreci üç fazda planlanmış!

İlk aşama, "128 milyar dolar nerede?" diye başladı. Buharlaşma, peşkeş vb iddialar çökertilince, ikinci aşamaya geçildi... Bu kez, "Kime satıldı?" kurgusuyla, ayrıcalıklı işlem yapıldığı algısına oynandı. Ve üçüncü aşamada ise "Sorumlu Erdoğan" sloganı üzerinden dillerinin altındaki baklayı çıkardılar.

CHP'nin siyasi ayağını yönlendiren akıl hocalarının tasarladığı, medya ayağının da sahiplendiği rezerv spekülasyonunda, kritik eşik AK Parti Ekonomi İşleri Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli'nin net çıkışı ile aşıldı. Canikli gerek sosyal medya hesabı gerekse katıldığı tv programıyla lafı eğip bükmeden açık seçik konuştu. TBMM KİT Komisyonu Başkanı, bankacı kökenli Aydın Milletvekili Mustafa Savaş'ın twitleri de meselenin iyice aydınlanmasını sağladı. Son noktada ise bizzat Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan denkleme girdi ve yalan mimarisini yıktı, geçti.

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Peki,, 128 milyar dolar diye birhesap olmadığını anlattı.Neden?Çünküde ondan!, rezervlerin hangi amaçla kullanıldığını izah etti...dedi.Bu çerçevede son iki yılda, Merkez Bankası kaynaklarından...30 milyar doları cari açığın finansmanı,31 milyar doları yabancı sermaye çıkışının karşılanması,50 milyar doları reel sektörün döviz cinsinden borcunu azaltmak için talep ettiği kaynağın temini,54 milyar doları da vatandaşın döviz ve altın alarak tasarruf tercihlerindeki değişikliğin yönetimi için seferber edildi.Sadece bu 4 kalemde 165 milyar dolarlık piyasa işleminin yönetimi söz konusu oldu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da işaret ettiği üzere..., Türkiye'den hangi dönemde, hangi yabancı sermaye sahiplerinin, ne kadarlık meblağla çıktığı bellidir. Bunlar bankaların kayıtlarındadır. İsterlerse kendileri açıklayabilir., reel sektörün ilk 500 veya ilk 1.000'i içinde yer alan şirketlerden hangilerinin döviz borcu pozisyonlarını kapattıkları da tek tek bilançolarından görülebilir.Bunu da dileyen şirket paylaşabilir.ise vatandaşın aldığı döviz ve altındır... Onlara yönelik herhangi bir suçlamada bulunmak akıl dışı olur.