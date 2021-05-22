Milletin iradesi doğrultusunda siyaset eliyle yönetilen mekanizmaya devlet diyoruz. Devlet tasavvuru farklı olan aktörlerin değişik gerekçelerle güncellenen bilek güreşine karşın, toplumun sağduyusunun temsilcileri, "demokratik devleti" esas alıyor. İşte bu nedenle bizler, millet adına devleti yöneten kadroların siyasal kararlılığını ve duruşunu önemsiyor, dizginleri elinde tutması gerektiğini savunuyoruz. Biliyoruz ki devlet kurumları bünyesindeki bürokrat ve teknokratlar, politika uygulamalarına etki edebiliyorlar. Bu etkileşimli süreç; döneme, sorunlara, iç ve dış dinamiklere göre baskı grupları ile kimi kayıt dışı unsurların aktive olmasına da yol açabiliyor.

Kabul edelim ki Türkiye böyle durumlarla ilk kez karşılaşmıyor.

Mühim olan husus...

Sosyal dengeyi sarsmayı, yönetsel istikrarı bozmayı, güven ortamını zehirlemeyi hedefleyen kişi ve olaylar karşısında kuralların işletilmesi, kurumların görevini yerine getirmesidir. Türkiye Cumhuriyeti, sağlam hukuki ve idari mevzuatının yanı sıra birikimi ve tecrübesi olan devlet kimliği ile her türlü türbülansın veya şahsa dayalı senaryonun üstesinden gelecek kabiliyettedir.

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