Video Haber Okan Müderrisoğlu | Çift ajandalı aktörler, ‘çekilin milletin önünden!’

Okan Müderrisoğlu | Çift ajandalı aktörler, ‘çekilin milletin önünden!’

Okan Müderrisoğlu | Çift ajandalı aktörler, ‘çekilin milletin önünden!’
22.05.2021 | 12:26

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Okan Müderrisoğlu'nun 22.05.2021 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...

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