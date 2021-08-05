Kim ne derse desin...

Kanımca hepsi bir bütünün parçaları...

* Konya'daki katliam üzerinden yazılmak istenen ayrımcı senaryo...

* Düzensiz göç hareketinin Türkiye içinde dalgalanmaya yol açması planı...

* Ve 38 ilde hemen hemen aynı anda çıkarılan 163 orman yangınının şok etkisi...

Bilanço toplamında ise hedef belli:

"Yönetilemeyen ülke algısı ve sonrasındaki toplumsal mühendislikten medet umma dalaleti!"

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Türkiye'nin karşı karşıya bırakıldığı, muhalefet tarafından son dönemde ve sistematik olarak manipüle edilmekte. Özellikle pandemi kısıtlarının yarattığı sosyoekonomik zorlukların da kullanılması suretiyle kitlesel tepkilerin organize edilmesi niyetini dışa vuran faaliyetler söz konusu.Suriyeli sığınmacıları ileri sürerek AB'ye tehditler savururken, Türkiye içinde halkın bir kesiminin hassasiyetini istismar eden...Afgan nüfus üzerinden ABD ile gizli pazarlık yapıldığı iddiasını hakikat gibi sunarak milletin sinir uçlarına basan muhalif bir politika yaklaşımı ile karşı karşıyayız.

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Türkiye'nin, Kabil Uluslararası Havalimanı'nın güvenliğini sağlamaya talip olması ile başlatılan süreç, iç ve dış merkezli olarak tırmandırılmakta...Bir yanda Ankara'nın, Karabağ'da aldığı inisiyatifin Türk dünyasına ve Hazar'ın güneyine etkisini hesap eden ve bu nedenle Afgan göçmenleri Türkiye'ye iterek, aklınca rövanş almaya çabalayan bir komşumuz var.Diğer yanda Afganlara Türkiye sınırlarında güvence verildiği ve düzensiz göçün himaye edildiği tezini her türlü yalanla bezeyerek seçmenlerine satan CHP zihniyeti var...

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