Sınırlarımız tam koruma altında

Akar, muhalefetin yalan terörüne yanıt verdi: Sınırda iddia edildiği gibi vahim durum yok. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi bu “yalan terörü!”. Körlükten vazgeçmelerini tavsiye ediyoruz

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, hafta sonu Genelkrmay Başkanı Org. Yaşar Güler, KKK Org. Musa Avsever, 2. Ordu Komutanı Org. Metin Gürak ve Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümg. Hüseyin Kurtoğlu ile birlikte İran sınırındaki karakollarda incelemelerde bulundu.

Akar, Türkiye-İran sınırında, kaçak Afgan göçünün iddia edildiği gibi vahim tablo arz etmediğini söyledi. Sınırda 4 katmanlı güvenlik önlemi kurulduğunu belirten Akar, yılbaşından bu yana İran sınırında yakalanan kaçak göçmen sayısının 587 olduğunu, 62 bin civarında girişin ise sınır boyunda engellendiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın dediği gibi bir "yalan terörü" söz konusu olduğunu vurgulayan Bakan Akar, TSK olarak şeffaf bilgi paylaşmaya her zaman açık olduklarının altını çizdi. Helikopterle geçilen sınırın sıfır noktasından dönüşte MSB Hulusi Akar, SABAH'a şu değerlendirmelerde bulundu:





4 KADEMELİ SINIR ÖNLEMİ: Hudutlarımızda aldığımız tedbirler kuvvetli ve etkili. Hudutların korunması kara kuvvetlerinin görevi. Hudut sınırındaki komandoların arkasına ikinci hat olarak jandarmamız konuşlandırıldı. Kaçak göçmenlerin en çok kullandığı noktalara üçüncü katman olarak polis özel harekat yerleştirildi. Ve nihayet ne olur ne olmaz diye kaçak göçmenler bir takım organizatörler vasıtasıyla Van Gölü'ne kadar ulaşabilir ihtimalini dikkate alarak dördüncü katman olarak da devriyeler çevrede görevlendirildi. Bölge tüm güvenlik güçleri tarafından bir bütün halinde yakın takipte. Her zamankinden daha güçlü şekilde hudut emniyeti alınmış vaziyette.



DUVAR, HENDEK, KAMERA: Peki, kara kuvvetleri ne yapıyor? 1- Kaçak geçişi engellemek için sınır boyunda modüler duvarlar inşa ettiriyor ve duvarın üstüne jiletli dikenli tel konuluyor. 2- Duvarın hemen arkasına, 4 metre derinliğinde, dört metre genişliğinde hendekler kazılıyor ve hendekten sonrasına akordiyon gibi açılan tel üstü vane çekiliyor. 3- Ayrıca gözetleme kuleleri inşa edildi. Bu kulelerde dürbün, termal kamera ve gözetleme kameraları var. Gece gündüz tüm sınır izleniyor. Sınırın karşı tarafında bir hareketlenme oldu mu, kaçak göçmen daha gelmeden biz orada emniyetimizi almış oluyoruz. Buna pusu diyoruz, yani yolu kesiyoruz.





İHA VE SİHA UÇUŞU: Şu ana kadar İran sınırında kaçak göçmenlerin en sık kullandığı belirlenen hatta, 156 km duvar yapılmış durumda. 4m derinlik-4m genişlikte 110 km hendek tamamlandı. Personel ve malzeme açısından açığımız yok. Askerimiz yüksek moral ve motivasyonla görevinin başında. Ek olarak, İHA-SİHA'lar da sınır boyunca uçuyor. Aylık uçuş 200 saati buluyor.



İRAN SINIRINDA GERÇEK DURUM: 1 Ocak'tan itibaren bütün hudutlarımızda yakalananlardan İran'a tekabül eden 587 kişi. Hudutu bir şekilde geçti ve tespit edildi ise bunlar "yakalama" olarak kayda geçiyor. Huduta doğru geldiği görülen ve ülke içine alınmayanlar ise "engellenen" sayılıyor. Yani güne iki kaçak düşüyor. Burada iddia edildiği şekliyle herhangi bir vahim durum yok. Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi bu "yalan terörü."



AFGANİSTAN DOSYASI: Tüm Afganistan'ı kucaklıyoruz. Bütün Afganistan için Kabil Havalimanı'nın önemi var. Orası çalışsın istiyoruz. İsterseniz, diyoruz. Ha istemiyorsunuz. 24 saatte terk ederiz orayı. Pakistan'la bu konuda işbirliği yapmayı umuyoruz.



ERDOĞAN SINIR BİRLİKLERİNE SESLENDİ:

Yalan terörünü birlikte aşacağız

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Başkale 6. Hudut Tugay Komutanlığı'ndaki brifingin ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı da telefonla arayarak sınırdaki önlemler hakkında bilgi verdi. İran sınırının sıfır noktasındaki birliklere seslenen Erdoğan, şunları söyledi:

"Çok farklı bir dönemden geçiyoruz, bir taraftan sel afetleri bir taraftan yangınlar. Bütün bunlar devam ederken bir de dedikoduya dayalı bir sıkıntı. Bu dedikoduya dayalı sıkıntıları da inanıyorum ki sizler bertaraf edeceksiniz. Bunları da aşmamız gerekiyor çünkü bir yalan terörü Türkiye'de estiriliyor. Bu yalan terörünü biz sizinle beraber aşacağız. Bu duygularla sizleri tebrik ediyor, başarılarınızın devamını diliyorum"



YERLİ-MİLLİ SAVUNMA

Savunma sanayiinde Cumhurbaşkanımızın liderliği, teşviki ile epey mesafe kat edildi. Yurtiçinde yurtdışında görev yapan Mehmetçiğe daha önce olmadığı katlar yüksek teknoloji ürünü silah, araç, gereç, mühimmat verebiliyoruz.