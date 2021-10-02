"Türkiye'nin son 19 yılda elde ettiği her kazanım gibi ekonominin de sorumluluğu bize aittir!"

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, TBMM'nin yeni yasama yılını açış konuşmasına bence "ekonomiye dair tespit ve çözümleri" damgasını vurdu. Erdoğan'ın mesajları üç ana eksen üzerine bina edilmişti...

"1- Cumhuriyetin 100. yılı için sivil anayasa çağrısı. 2- Enflasyonla mücadele kararlılığı içinde toplumsal refah artışı. 3- Kürt sorununu çözdüğüne ilişkin net sözler!"

Cumhurbaşkanı, gelecek vizyonunu ise "Yeşil Kalkınma Devrimi" hedefiyle çerçeveledi.

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Başkan Erdoğan ekonominin, her insanın hayatına dokunan yönüne ve tüm atılımların itici gücünü oluşturmasına özellikle değindi. Böylece milletin asli gündemine dair siyasi duyarlılığını kuvvetli biçimde ifade etti.Geniş kitlelerin güncel ekonomik tablo üzerinden manipüle edilmesine dönük iç ve dış operasyonların farkında olduğunu, bunlara geçit verilmeyeceğini kayda geçirdi. -Bir manada- Milletten de bu kurgulara karşı dikkatli olmasını istedi.Ve ardından şu beklentisini paylaştı:Sonra...Arz talep dengesinin bozulduğu, enflasyon tehdidinin küresel çapta arttığı, belirsizliklerin çoğaldığı zorlu bir dönemde bulunduğumuzu hatırlatıp Kovid-19 pandemisi bağlamında şu gerçeği ekledi:

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Cumhurbaşkanının konuşmasındaki,vurgusuna ayrı bir paragraf açmakta fayda var. Zira büyüme ancak fiyat istikarı ile birlikte refah artışı sağlar. Nitekim...diyen Erdoğan'ın, bu cümlesinin ardından Türkiye'nin enflasyonla mücadelede deneyimli olduğunu belirtmesi de mühimdi. Tam da bu nedenle topluma şu taahhütte bulundu:'Erken Uyarı Sistemidir.'

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, döviz rezervleri tartışması açan muhalefete,derken, siyaseten bir nebze rahatlamış görünüyordu.Polemikten uzak duran üslubu 26 sayfalık konuşma metnine yansıyan Erdoğan, sanayi devrimini kaçıran, bilgi toplumu devrimini ucundan yakalayan Türkiye için tarihi fırsatları da sıraladı. İklim değişikliğinden yapay zekâya kadar pek çok karmaşık unsurun bir arada olduğu yeni devrimi yakalayabileceğimizi anlattı.dedi.Herkesin altına imza atacağı sesleniş...