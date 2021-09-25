"Dünyanın herhangi bir yerinde ev eşyalarının hapis cezasına çarptırılması gibi bir anlayışa tanık oldunuz mu?"

Size, tuhaf geleceğini bildiğim bu sorunun ibretlik cevabı var!

"... Çürümüş ve yaylarına kadar küflenmiş portatif somya ve üst üste duran tamamen çürümüş dört adet yatak, yine tamamen çürümüş ve kapısı açılamayan General Electric marka bir buzdolabı, hurda yığınına dönmüş portatif Hoover marka çamaşır makinesi, tamamen çürümüş büyük boy derin dondurucu, alüminyum mutfak lavabosu, banyo küveti, 500 litrelik su deposu, komple alafranga helâ ve fayansları, muhtelif boy karton kutular içerisinde bulunan diğer eşyalar ile 3 adet tahta sandık..."

Kitap, yeni elime geçti. Bir döneme tanıklık eden siyasi ve bürokratik isimlerin, devlet hassasiyetlerini de gözeterek yazdıkları eserleri çok önemserim. 1994-95 yıllarında Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü yapan Cihat Çetinkaya da "Gezgin" isimli kitabında tarihe not düşmüş.

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