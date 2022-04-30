Siyasette, orta-uzun vadeli tahminde bulunmanın yanıltıcı olduğu günlerden geçiyoruz. Toplum mühendisliğinin hız kazandığı bir dönemde, süreci dinamik şekilde izlemek ve tahminleri sürekli güncellemek gerekiyor. Nitekim bunun bir örneğini DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın son kararında gördük. Bir yandan 6'lı masaya şekil ve umut verirken, diğer yandan seçime kendi logosu ile gireceğini açıklayıverdi. Peki, ama neden? Gelin, Babacan tarzı hareketin arka planına inerek bu kararı ve olası etkilerini analiz etmeye çalışalım...

Kuşku yok ki Babacan, partisi içinde sanıldığı gibi rahat değil. Kendisini bilenler, son zamanlarda "Tanımakta güçlük çekiyoruz" demeye başladılar.

Mesajları, çıkışları, görüşme trafikleri ve iş birliğine yönlendirildiği odaklar, Babacan'ı yola çıktığı günlerden bambaşka noktalara savurdu.

Babacan, derinliğini bilmediği suya adım atmayan, devamlı hesap içinde hesap yapan, mutlak kuşkucu kimliği ile partisinden bile "bilgi saklaması şaşırtıcı olmayan" bir aktör.

Bakmayın siz, "Seçime, müstakil girme kararını partide müştereken aldık" demesine... Bu hamle, partisini bir arada tutabilmek adına onun için zorunluluktu.

Hesap içinde hesap derken... Deva kadroları, CHP veya İP listelerinde sığıntı gibi yer bulmayı içine sindiremedi ve Babacan'ı, ayrılıkların yaşanacağına ikna etti.

Ama asıl hesap, Babacan'a tesir eden merkezlerde ve temas kurduğu çevrelerde gizli. Bir taşla birden çok kuş vurma kurgusu bu...

1- 6'lı masayı baskı altına almak ve pazarlık gücünü artırmak.

2- CHP ile ittifak ortaklığına girilmesinden rahatsız olan muhafazakâr çevreleri yeniden yedeğe almak.

3- AK Parti'den tırtıklanacak oylara en fazla talip olacak siyasi konuma oturmak ve 2023 sonrasını, hatta AK Parti iç dengelerini de şimdiden düşünmek.

4- Deva odaklı, farklı ittifaklara kapı aralamak ve o anda siyasi oyun kurucu olmak.

5- Gençleri ve kararsız oyları manipüle edecek fırsatı değerlendirmek.

Ve en önemlisi...

Deva ile Kürt oyları arasında bağlantı kurmaya dönük iç ve dış destekli projelere göz kırpmak. Bakınız, Babacan'ı en fazla motive eden husus, HDP veya uzantıları üzerinden şekillenen liste ortaklığı olabilir. AK Parti ve HDP'de toplanan Kürt oyları, Deva için seçim barajını aşmanın formülü gibi duruyor. Muhafazakâr Kürt oyları AK Parti'den çözmek, HDP tabanıyla da aday/liste belirlemelerinde işbirliği yapmak.

Elbette eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül faktörünü de unutmamak gerek. Gül'ün, "Kız ister gibi babasından istedim ve siyasete kazandırdım" dediği Babacan, yetişme tarzı itibariyle saygıda kusur etmez. Fakat özgüveniyle kendi bildiği yolda ilerler! Gel gelelim... Babacan, giderek el artırdığı söylemlerinde sürekli Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı hedef alıyor. Yıllarca, bu ülkenin öz evlatlarını baskılayan zihniyetin temsilcilerine ise -aynı masaya oturduğu içintek söz söylemiyor. Bırakın, o hassasiyeti bazı olaylarda CHP'yi de aşan laflar ediyor. Maalesef yeni dostlarının, kuzu postuna bürünmüş kurt olabileceğini görmek istemiyor. İktidar hevesi öylesine başını döndürüyor ki inanç dünyasındaki varlık sebebi ile büyük çelişkiye düşüyor. Biliyoruz ki iş lafa geldi mi CHP zihniyeti, süslü demokrasi söylemini mükemmel kullanır ve bir an başınız döner. Ancak uygulama zamanı geldiğinde, yani siyasi oportünizmin acı gerçekleriyle yüzleştiğinde ise Babacan için de çok geç olur!

NOT: Ramazan Bayramınızı kutluyor, bayram tadında günlerinizin eksik olmamasını temenni ediyorum.