YÖK Başkanı Erol Özvar, KPSS soruşturması ile ilgili son durumu paylaştı: Ön incelemeyi yaptık savcılığa verdik

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, KPSS ile ilgili ön incelemenin tamamlandığını ve dosyanın savcılığa verildiğini belirtti

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, KPSS ile ilgili ön incelemenin tamamlandığını ve dosyanın savcılığa verildiğini belirtti. Özvar, "Soru benzerliği konusu ortaya çıktıktan sonra ÖSYM yönetiminin süreci yönetme şekliyle alakalı bazı sıkıntılar var. Bundan sonrası savcılığın işi" dedi. Medya kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle bir araya gelen Özvar, yükseköğretime ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

BARAJ KALKTI REKABET ARTTI: Geçen yıl baraj konusunda bizi eleştirenler bu yıl başlarını kuma gömdü. Baraj kaldırılmadan önce adayların yüzde 70-75'i 140-180 aralığında puan alıyor ama kontenjanı dolduracak öğrenci sayısı, kontenjandan az kalıyordu. "Gelin bunu baraj sınavı olmaktan çıkaralım, puan üstünlüğü sınavına dönüştürelim" dedik. Bu yıl üniversitelerin programlarında sıralamalar yukarı çıktı.

4.5 MİLYON ÜNİVERSİTE ADAYI: Yükseköğretime talep büyüyerek gidiyor. Aday sayısı 4.5 milyona çıkarsa şaşırmayın. Her ile bir üniversite Cumhuriyet tarihinin en önemli projelerinden biri. Aynı zamanda bölgesel kalkınmanın en önemli aracı.







ÜNİVERSİTELER MESLEK KAPISI DEĞİL: Üniversiteler meslek kapısı değil, çağdaş vatandaş yetiştiren, bilgi, beceri ve yetkinlikle donatan müesseselerdir. Buna karşın 2021 yılının son çeyreği itibarıyla lise mezunları için yüzde 53.5 düzeyinde olan iş gücüne katılım oranı, yükseköğretim mezunlarında yüzde 77.3. Doktora yapanlarda bu oran yüzde 90-92 civarında. Ama doktoralı sayısı Avrupa ülkelerine göre hâlâ yetersiz.

YÖK REFORMU: Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, akademik yıl açılışında Yükseköğretim Kurulu'nun yeniden şekillendirilmesi üzerine açıklamaları oldu. YÖK'ün kuruluşunun üzerinden 41 sene geçti. Bu süre içinde Türkiye nereden nereye geldi? YÖK kurulduğunda Türkiye'de 25-26 olan üniversite sayısı 208'e ulaştı. 200- 300 bin civarında olan öğrenci sayısı ise 8 milyona yaklaştı. Burada tartışma, YÖK'e yeni yetkiler değil. Mevcut iş yükünü çok daha etkin şekilde yürütebilecek bir yapılanma. Bunu bir silkinme, bir reform hareketi biçiminde vurguluyoruz.



DENKLİK MESELESİ

100 bin kişinin denklik mağduru olduğu iddia edildi. Bu konuda çalışma yaptırdım. 19 bin müracaat var. Bekleyen 7 bin civarında başvuru. Beklemelerin temel sebebi de uluslararası teyitle alakalı. Avrupa ve ABD'nin tanınan üniversitelerinden alınan diplomalarda süreç çok hızlandı ama bazı ülkelerin üniversiteleri için büyükelçiliklerle yazışmalar yapılıyor ve diplomanın sahte olup olmadığı inceleniyor.



FETÖ OKULLARI UYARISI:

Bazı ülkelerde parayla kayıt yaptırıp okuyan öğrenciler var ve bunların diplomalarının denkliğinde sıkıntılar ortaya çıkabiliyor. Sisteme girip hangi üniversitelerin diplomaları tanınıyor, ona bakmaları gerekir. Bazı aracı gruplar öğrencileri suiistimal ediyorlar. Bir de FETÖ'nün hâkimiyetinde, FETÖ'cülerin verdiği diplomalar var Türkiye'nin tanımadığı.