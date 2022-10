Cumhuriyetimizin 100. yılına rastlaması nedeni ile 2023 yılındaki seçimlere haliyle özel anlamlar yükleniyor. Aslında bu seçimler ciddi bir tercihe de sahne olacak. Ya AK Parti çizgisinin devamı ile "Türkiye Yüzyılı Projesi" vize alacak ya da CHP'nin başını çektiği 6'lı masanın "2. Yüzyıl Projesine" geçit verilecek. İki ayrı ittifak arasındaki seçim gibi gözükse de özünde tarihi kökleri olan büyük bir mücadele söz konusu. Bu, öyle bir mücadele ki... "Türkiye, Türklere bırakılmayacak kadar mühim ülkedir" diyen her türden yabancı elin açık ve örtülü yöntemlerle müdahil olduğu kritik bir yarış aynı zamanda.

İşin esası...

Yerli ve milli olanla, dış telkine açık olan arasındaki tercihte düğümleniyor.

Ve daha önemlisi...

Cumhuriyeti, demokratikleştirme ve hakiki manada Anadolu irfan geleneği ile buluşturma çabasını da içeriyor. Elbette Cumhuriyet çatısını, kurucu liderini, kuruluş felsefesini asla unutmamak ve siyasal tekellere de teslim etmemek kaydıyla!

Şimdi gelelim siyasetin sıcak başlıklarına...

Öngörebiliyoruz ki... 2023 seçimleri öncesinde, ekonomi üzerinden köşeye sıkıştırılmaya çalışan iktidarın hem mengeneleri kırması hem de kendi çizgisini muhafaza etmesi kritik önem taşıyacak. İşte bu nedenle... AK Parti'nin 21 yılına -bence- damga vuran ve Tayyip Erdoğan markası ile özdeşleşen 21 maddeyi özetlemekte fayda var:

1- Gündem ne kadar yakıcı veya boğucu olursa olsun, morali yüksek tutacak, ekibine de olumlu enerji yayacaksın.

2- Tabandan ve teşkilattan gelen seslere kulak kabartacaksın.

3- Anlık kanaat ve yorumlarla hemen genel hükme varmayacaksın.

4- Yapmak istediğin değişiklikleri ve yenilikleri, gerekçesi ve pozitif sonuçlarıyla anlatacaksın.

5- Şimdiye kadar sunulan hizmetleri -başa kakmadan- hafızayı tazeleme adına hatırlatacaksın.

6- İç ve dış siyaseti, iç ve dış ekonomik koşullarla birlikte yöneteceksin.

7- Büyük bir millete, büyük hedefler göstermenin anlam ve önemine önce sen inanacak, sonra geniş kitleleri ikna edeceksin.

8- Hayatın gerçeklerine ve geçim dünyasına ilişkin sinyalleri doğru okuyacak, kısa ve orta vadeli çözümleri aynı anda geliştireceksin.

9- Geleceği ve gençleri önceleyecek, umutlarını canlı tutacak, temel ihtiyaç ve beklentilerine karşılık vereceksin.

10- Rakip siyasi partileri izleyecek ama onların gündemine takılmadan kendi siyasal oyununu karşı ittifaklara kabul ettireceksin.

11- Parti içi dinamikleri ihmal etmeyecek, merkezden taşraya, taşradan merkeze doğru etkileşim kanallarını açık tutacaksın.

12- Tam saha siyasetten, halkla hemhal olmaktan asla vazgeçmeyeceksin.

13- Açık, net, samimi olmayı sürdürecek, günü kurtarmaya yönelmeyecek, inandırıcılığın ve yapabilirliğin gücüne güveneceksin.

14- Doğudan batıya, kuzeyden güneye Türk toplumunun sağlam ortak paydasını yakalayacak, her hal ve şartta onları bir arada tutacak dil, üslup ve icraat sergileyeceksin.

15- Asli kimliğini, siyasal iddianı ve sana güvenenleri bir an olsun aklından çıkarmayacak, ilişkilerini şartlara göre eğip bükmeyeceksin.

16- İcraatınla sana oy vermeyenleri de kapsama alanına alacak, barış içinde bir arada yaşama iklimini pekiştireceksin.

17- Erişilebilir olmayı, halkın dilinden konuşmayı sürdürecek, sıcak teması kesmeyeceksin.

18- Akıl ve fikir üreten merkezlerden istifade etmeyi sürekli kılacaksın.

19- Türkiye'nin karşılaştığı büyük sınamaları ve küresel belirsizlikleri gözetecek, siyaseten birlikte yol yürüdüğün liderlere ve tabanlarına da güven telkin edecek, fitneye kapılarını kapatacaksın.

20- Salon siyaseti ile saha siyasetini aynı anda başarabilecek ama tercihini sahadan yana kullanacaksın.

21- Ve nihayet... İnsani sınırlar ve kudret içinde elinden geleni yapacak, ekibinle birlikte çalışacak, sadece millete yaslanacak, nihai ve ilahi takdire razı olacaksın.