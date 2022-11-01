Her seçimin, kendine özgü bir "öyküsü" oluyor. Belli ki 2023 seçimlerine Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "Türkiye Yüzyılı" teması ve geleceği birlikte inşa çağrısı damga vuracak. Muhalefetin fazlasıyla bel bağladığı "ekonomi" elbette önemini koruyacak ama 6'lı masanın, -iktidar değişimi için- umduğu gibi tek ve baskın gündem olarak kalmayacak.

Peki ama neden?

Bugünkü veriler ışığında söyleyebiliriz ki…

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Organize olmaya ve aday belirlemeye çalışan masa bileşenleri, seçmene neredeyse her gün "Eldeki bir, daldaki ikiden iyidir" dedirtmeyi başarıyor. Bu belirsizlikle dolu zoraki işbirliği bir kenarda dururken, küresel kaotik şartlar, sıcak çatışmaya evrilmeye hazır duran bölgesel krizler Türkiye'nin rolünü, yani Erdoğan diplomasisinin seçmen nezdindeki siyasal katma değerini ön plana çıkarıyor.

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Avrupa enerji bunalımı yaşayıp kışı nasıl atlatacağını düşünürken, Türkiye hem vatandaşına hem de Doğu-Batı eksenindeki ülkelere "güven merkezi" teminatı sunuyor.

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Geçim-Seçim ikilemine gelince… Günlük şartların zorlayıcılığı, rakip partilerin sert söylemleri, iç ve dış merkezli operasyonel yayınlar… Her biri yadsınamaz sıcak süreçler. Cumhurbaşkanı da bu ve benzeri hususları öngördüğünden, Meclis'te görüşülmekte olan 2023 Bütçesi'nde dar ve sabit gelirli kesimlerin refahını artıracak tedbirler, imalatçı/ ihracatçılara dönük selektif kredi paketleri özellikle tasarlandı…

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Ve "ulusal gurur!"

Yani, yıllarca "öğretilmiş çaresizlik" sarmalında yerinde sayan Türkiye'nin, dünyadaki yeni teknolojileri yakalayan, bununla kalmayıp üretebilen gücü. Bayraktar İHA/SİHA kabiliyetinin taraflı tarafsız herkese parmak ısırttığı bir ortamda, TOGG'un otomotiv sanayiinde yaratacağı "yeni ekosistemi" bir düşünsenize. Kazanan, bu ülkenin istikbali gençler olacak. Hantal büyükler değil, hayali ve hedefi büyük "melek yatırımcılar" (start up şirketleri) eski kalıpları kıracak.

Olaya sadece elektrikli otomobil olarak bakanlar ise kaybedecek. Bunun bir "akıllı cihaz devrimi" olduğunu görenler, bor içerikli batarya sistemleri üzerinde çalışanlar, milli uzay programına bir yerden girmeye çabalayanlar, nükleer teknolojiye kafa yoran hatta kritik parçaları üretmeye başlayanlar kazanacak. Drone'larla evlere paket servis yapmak üzere hava koridoru tahsisi ve teslimat trafiği üzerinde mesafe alanlar, aşı-ilaç geliştirenler, organik tarıma yatırım yapanlar, yapay zeka, algoritma ve blok zincirini hayatın her alanında verimlilik ve etkinliğe dönüştürenler, siber güvenlik zırhları ve kriptoloji alanında yetkinlik sahibi olanlar…

İşte onlar var ya onlar…

Siyasi polemiklere, kısır tartışmalara kapılmadan, azim ve kararlılıkla çalıştıkça Türkiye Yüzyılı'na doğanlar, tarihi yeniden yazacaklar. Emeği geçenleri, bedel ödeyenleri şükran duyguları ve dua ile yad edecekler.