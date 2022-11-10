10 Kasımlar, Atatürk'ü anmanın yanında cumhuriyetin kuruluş felsefesini yeniden düşünmeye ve günümüzdeki karşılığını bir kez daha değerlendirmeye vesile oluyor.

Cumhuriyetin kurucusunun, "egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" düsturu ile yola çıktığını, yani antiemperyalist karakterde olduğunu asla unutmamak gerekiyor.

Maalesef bugün, cumhuriyetin kurucusu olduğunu öne süren partinin, Atatürkçü çizgide durduğunu savunmak, bizzat partilileri için bile zorlaşıyor. Üstelik bu 10 Kasım, CHP Genel Başkanı'nın, ABD ve İngiltere'ye gerçekleştirdiği kamuflajlı ziyaretlerinin manasını yorumlamamızı, hatta marjinal sınırlara ulaşan iddialarının arka planına inmemizi zorunlu kılan bir döneme de denk geliyor...

Bu girizgâhın nedenine gelince...

Dün, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'ye, Kemal Kılıçdaroğlu'nun, -oldukça sorunlu- söylemlerinin perde gerisinde olup bitenleri sorma fırsatı buldum. Sohbetimizin gündemi, "Cari açığın uyuşturucu parası ile finanse edildiği" iddiasına ve "Londra'da temiz para bulma" polemiğine odaklandı. Kemal Bey, Bakan Nebati'nin son Londra temaslarını siyasi malzeme yapmışken, Bakanın ne düşündüğünü de öğrenmek lazımdı. Sn. Nebati, -biraz sonra açacağım- bazı hassas noktalara işaret ettikten sonra Sn. Kılıçdaroğlu'na çağrıda bulundu. Ama CHP Genel Başkanı'nın bir beyanı var ki... Ona da hayli sert tepki gösterdi.

Hazine Bakanımız, Londra'da toplam büyüklüğü 45 trilyon doları bulan, yıllardır Türkiye ile çalışan fon yöneticileriyle toplantı yaptığını, görüşme talebinin karşı taraftan geldiğini, görüşme yerinin ise Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği olduğunu vurguladı. Kemal Bey'in, kimi finans kuruluşlarının temsilcileri ile Londra'da bir restoranda fotoğraf vermesini ise yadırgadığını belirtti.

"Ben, gizli bir görüşme yapmadım. Hepsi açık, şeffaf ve devletin kayıtlarında olan temaslardı. Kamuoyu ile de paylaşıldı" dedi. Ve sonra sordu: "Kılıçdaroğlu kimlerle, ne konuştu, ne vaat etti, görüşmeyi kimler, ne için ayarladı?"

Bununla da yetinmedi ve ilginç bir detayı aktardı:

"Ben, hazinemiz adına Londra'ya gitmeden önce, 'Bunlarla (!) görüşmenize gerek yok. Yakında biz iş başına geliyoruz. Muhatap almayın' diye haber gönderdiklerini de biliyorum!"

Gelelim, şu "tefeciler" bağlantılı imalı sözlere...

Bakan Nebati, açık ve net konuştu:

"Türkiye Cumhuriyeti, ülkesine yatırım yapan, meşru kuruluşları muhatap alır. Tefeci ile işi olmamıştır, olmaz da. Kemal Bey'in o ifadesini, Türkiye'ye hakaret sayarım!"

Sonra devam etti: "Kılıçdaroğlu 'Temiz para' diyormuş. Bizim, finansmanımızdan şüphemiz yok. Londra'da Eurobond ve Sukuk (kira sertifikası) ihracı ile doğrudan yatırımı ele aldık. 'Yatırımın önündeki engelleri kaldırdık, kaldırmaya hazırız. Türkiye güçlüdür, geleceği parlaktır, 21. yüzyılın ülkesidir' dedik. Nitekim Sukuk ihracımıza da 11 milyar dolar talep geldi, ilk etapta 3 milyar dolar kaynak temin ettik."

Ve nihayet...

"Ödemeler dengesinin uyuşturucu parası ile finanse edildiği" iddiası! Bakan Nebati, önce sakin şekilde, "Kemal Kılıçdaroğlu'na sufle yapılmış" diye cümlesine başladı fakat bir anda hiddetlendi ve "Bu söylem, Türkiye Cumhuriyeti'ni zora sokmak için geliştirilmiş bir komplodur" deyiverdi.

Ayrıca...

Varlık Barışı uygulaması ile Türkiye'de suç gelirlerinin aklandığı ifadesine de yine aynı tonda tavır koydu. "Kemal Bey de iyi bilir ki Türkiye Cumhuriyeti; MASAK gözetiminden, bankaların şüpheli işlem bildiriminden geçmeyen veya yasaklı kişilere ait parayı kabul etmez! Yasal çerçeve suç geliri ile irtibatı olan finansın ülkeye transferine zaten izin vermez!"

Sn. Nebati ile sohbetten çıkardığım sonuç şu: Yüksek enerji fiyatları nedeni ile Türkiye'nin sonbaharda cari açık finansmanı sorunu yaşayacağını, bu durumun siyasi ortamı dış müdahaleye açık hale getireceğini umanların hevesleri kursaklarında kalmış. Haliyle Türkiye'nin, gerek diplomatik ilişkilerinin avantajını gerekse turizm gelirlerindeki artışı görmezden gelinerek, bu olumlu sürece kara çalmaya çalışılıyor. Üzücü olan şu ki CHP Genel Başkanı da "kaynak kara para" diyerek, karanlık küresel hesapların parçası durumuna düşüyor!