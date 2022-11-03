Türkiye'nin kaderini değiştiren seçimin üzerinden 20 yıl geçmiş. Bu 20 yılda pek çok değişim yaşandı. Değişmeyen tek şey, "muhalefetin siyaset yapma tarzı" oldu. Kendileri açısından büyük ama Türkiye vizyonu açısından küçük hamleleri birbirini izledi. İşin en vahim yanı ise iktidar olma uğruna yaslandıkları odaklarda ve siyasetin zehirli dilinde düğümlendi. Milletten ziyade, millete rağmen Türkiye tasarlayan çevrelerle -FETÖ, HDPKK, derin ABD, AB büyükelçileri vb.- işbirliği arayışı hiç bitmedi. Her seferinde -şükür ki- hüsranla sonuçlandı.

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...Elbette, CHP Genel Başkanı'nun son dönemdeki temaslarıve insaf sınırlarını zorlayan uç söylemleri!...Yaklaşan seçimler öncesinde sonbahar aylarına pusu kuran çevreler, enflasyonun yanı sıra ödemeler dengesi sorunu yaşanacağını da ileri sürerek pozisyon aldılar. CHP'yi ve akıl hocalarını da olumsuz senaryoları ile etkilediler. Zaten CHP'ye hâkim olan şoklanmış zihniyet de bu kurguya dünden inanmıştı, o da ayrı bahis!CHP Genel Başkanının, İçişleri Bakanı'yu hedef almakla birlikte esasen Türkiye Cumhuriyeti'nigibi göstermeyi amaçlayan beyanları öyle hafife alınacak cinsten değil! İnsan ya Allah'tan korkar ya da kuldan utanır! Kaldı ki bu kafa, Suriye iç savaşının sıcak günlerinde de Türkiye Cumhurbaşkanını, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne götürmeyi amaçlayan FETÖ'cü tezgâha -bile isteye- alet olmuştu.Cari işlemler dengesininkalemi, güya uyuşturucu parasıylafinanse ediliyormuş. Bunu, CHP'yeyakın bazı akademisyenler de teorik bazdaileri sürüyor ve yabancı basına verdikleridemeçlerde,diyecekkadar ileri gidebiliyor.Sizce bu anlatımın, yakın zamanda'da yayınlananyazısından farkı var mı? Nitekim Hazine ve Maliye Bakanı, Twitter hesabından yaptığı açıklamada bu imaya karşı, "yanıtını vermişti....Merak edenler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın resmi internet sitesindeki izahatı okuyabilir... Ödemeler Dengesi bir bilanço olduğu için ülkenin döviz girişi ve çıkışları toplanır. Bu toplamın, hesaplama tekniği gereği sıfır olması gerekir. Ancak toplam sıfır noktasında denge oluşturmuyorsa aradaki fark -ters işaretle- Net Hata Noksan'a yazılır.Net Hata Noksan,demek CHP Genel Başkanına düşmemeliydi.Hele hele Türkiye'ye hasmane duygularbesleyenler hiç de az değilken...Net Hata Noksan kaleminin nedenleri... İhracat gelirlerinin nihai kaydileştirilme işlemi, bavul ticareti, yastık altı, turizm gelirleri muhasebesi, yurtdışı varlıkların ekonomiye kazandırılma biçimi vs. olabilir.Ama bu denklemi,milli siyasetle asla açıklanamaz....Türkiye ödemeler dengesi krizine girmiyor diye panikleyen çevrelerin, tehlikeli ve tehdit içerikli ağzı ile konuşmak CHP liderine yakışmıyor. Maalesef, bugünkü hali ile küresel etkiyle dönüşmüş CHP'de, Sn. Kılıçdaroğlu siyasi bilançonun" konumunda, politika yapma biçimi isebaşlığında duruyor!