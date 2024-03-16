Milliyetçi Hareket Partisi 55'inci yaşını kutladığı bugünlerde, 14. Olağan Büyük Kurultayı'nı topluyor. MHP kurultayları, yüksek disiplin ve davaya sadakat ekseninde gerçekleşiyor. Mesaj ve sembolizm yüklü özelliğiyle dikkati çekiyor. Nitekim büyük kurultay bu kez, "Ülke İçin Var Olduk/Bir Ülküye Yar Olduk" ve "Ülkeye Sevda/Ülküye Yemin" teması etrafında şekillenecek. MHP kurmayları, kurultayın "Türkiye Yüzyılı'nın ve Türk Devri'nin yol haritasını çizeceğini" de bilhassa vurgulamakta.

MHP Kurultayı ve Genel Başkan'ın değinmesi muhtemel konulara girmeden önce, "Cumhur İttifakı'nın güncel değerlendirmesini" yapmakta fayda var.

15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında ve 7 Ağustos 2016 Yenikapı Ruhu etrafında, ilkesel temelde kurulan Cumhur İttifakı, 8. yılına girmek üzere.

Esasen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasında tesis edilen aracısız, açık ve net iletişime dayanan bu birliktelik, ciddi sınamalardan da geçti.

Erdoğan-Bahçeli güven ilişkisi, fitne çıkarmaya hevesli odakların laf taşıma gayretlerine rağmen güçlenerek sürdü.

Zamanla, parti genel merkezleri ve tabanlara da yansıyan işbirlikleri ile siyasal zemini de pekişti.

Elbette AK Parti de MHP de kurumsal kimliklerini sonuna kadar muhafaza ederek, "milli beka" temelinde sağlam ortak paydalar oluşturdu.

Bu sayede, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne (CHS) giden anayasa referandumu da yapıldı, seçim ortaklıkları da kuruldu.

Gelinen aşamada...

"21'inci Yüzyılda Lider Ülke Türkiye" idealini hayata geçirmek için Cumhur İttifakı'nın omzundaki yük giderek artmakta. Neden? Çünkü Sn. Bahçeli'nin de dediği gibi... "Günümüzün ana meselesi adalet, huzur ve adil paylaşım arayışıdır!" Kural temelli küresel sistem derinden sarsılmış, Gazze'de iflas etmiştir.

Öte yandan...

Devlet Bey'in, "DEM ve demlenen CHP, AYM'deki kapatma davası, terörün sonlandırılması, 31 Mart seçimleri ve merkezi yönetimle uyumlu yerel yönetimler, ekonomik istikrar.." başlıkları üzerinde durması da eşyanın tabiatı gereği olacaktır.

Ancak, önümüzdeki dönemde gündeme alınmasını ve mutabakata bağlanmasını arzuladığı "9 Madde" ciddiyet arz etmektedir... 1- Yeni Anayasa yazımı. 2- CHS ile uyumlu yasal düzenlemeler. 3- Vergi reformu. 4- Yerel yönetimler mevzuatının yenilenmesi. 5- Terörle ve bölücülükle mücadele için milli strateji belgesi. 6- Toplumsal şiddetle mücadele planı. 7- Ahlaki ve toplumsal yozlaşmaya yol açan ortamlara, ekonomik sömürü odaklarına, inanç istismarı yapan merdiven altı yapılara denetim. 8- İstanbul başta olmak üzere deprem riski altındaki merkezlerde kentsel dönüşüm. 9- Kripto damar ve FETÖ benzeri her türlü oluşumla kesintisiz mücadele.

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SİYASAL AMNEZİ!

Mevzu tıbbi uzmanlık gerektiriyor. Ama siyasete temas eden kısmını yorumlamamıza mani değil. Amnezi; uzak geçmiş, son birkaç yıl, ay, gün ya da saniye içinde sahip olunan bilgi ve anıların unutulması yani hafıza kaybı durumu olarak açıklanıyor. Amnezide, hafızada depolanmış gerçekler, deneyimler ve bilgiler unutuluyor. Genellikle travmalar bu hassas duruma yola açıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Ekrem İmamoğlu'nun, tek kale maçı bırakıp, dişe dokunur birkaç soruya muhatap olması ile birlikte 2019 yılındaki seçim vaatlerini unutması, "siyasal amnezi" haline iyi bir örnek oluşturuyor. Neden? Çünkü son günlerde "para desteleri ve yakın arkadaşlarıyla bağlantılı travmatik olaylar" yaşıyor da ondan!" Bu travmanın nereden kaynaklandığı da açık! Kendisi, göründüğü gibi olmadığı için olduğu gibi görünmenin paniğini atlatamıyor. Bu rahatsızlığın tedavisi var mıdır? Elbette vardır. Ekrem Bey gibilerinin kendine gelmesini sağlayacak olan şey sandıktır!