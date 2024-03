Bakan Güler, Başkomutan Erdoğan’ın harekat emriyle ilgili konuştu: Bu yaz terörü sorun olmaktan çıkaracağız

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, “Cumhurbaşkanımızın çizdiği çerçeve doğrultusunda bu yaz Irak sınırımızı güven altına alacak çemberi tamamlayarak terörü sorun olmaktan çıkartacağız” dedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "İnşallah bu yaz, Irak sınırlarımızla ilgili meseleyi kalıcı olarak çözüme kavuşturacağız. Irak-Suriye sınırları boyunca 30-40 kilometre derinliğinde güvenlik koridoru oluşturacağız" mesajıyla birlikte tarihi operasyon için düğmeye basıldı. Başkomutan Erdoğan'ın 'harekât direktifi' üzerine Pençe-Kilit bölgesindeki son noktalar da teröre kapatılacak. Terör örgütü PKK/YPG'nin kuzey Irak'taki nefes boruları da kesilmiş olacak.Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, dün gazete ve televizyonların Ankara temsilcileri ile gerçekleştirdiği toplantıda terörle mücadeleye ilişkin önemli mesajlar verdi. Bakan Güler özetle şunları söyledi:

TERÖR BİTECEK: Cumhurbaşkanımızın çizdiği çerçeve doğrultusunda bu yaz Irak sınırımızı güven altına alacak çemberi tamamlayarak terörü sorun olmaktan çıkartacağız. Son 5-6 yıldır bir plan dâhilinde mücadelemiz sürüyor. Terör, 40 yıldır Türkiye'nin önünde bir engel. Herkes biliyor ki bu mücadele yapılmak zorunda. Artık Türkiye'nin başka bir safhaya geçmesi gerekiyor. Sn. Cumhurbaşkanımızın düşüncesi ve direktifleri de bu yönde. En kısa zamanda bu işi bitirip Türkiye'yi bu terör belasından kurtarmamız gerektiğini söylüyoruz. Güvenlik kilidini kapatmadan ve Irak'ın kuzeyi teröristlerden arındırılmadan mücadelemiz sona ermeyecek.









SINIRDA GÜVENLİ KORİDOR: Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettikleri gibi, sınırlarımız boyunca 30-40 kilometre derinliğinde güvenlik koridoru oluşturma kararlılığımız tam. Neden 30-40 kilometre? Çünkü teröristlerin yerleştiği ve ülkemize elindeki imkânlarla tehdit olabileceği mesafe bu. Teröristleri sınırlarımızın en az 30-40 kilometre uzağında tutarsak milletimiz de hudutlarımız da güvende olur. Hiçbir ülkenin toprağında gözümüz yok.

ÇOK KATLI MAĞARALAR VAR: Pençe- Kilit bölgesinde her tepe 2-3 katlı mağaraya dönüştürülmüş, içerisinde de 6 aylık yiyecek, içecek ve her türlü mühimmat stoklanmış durumdaydı. Biz bunları teker teker temizledik ve temizlemeye devam ediyoruz. Mehmetçik zorlu hava ve arazi şartlarında mücadelesini kahramanca sürdürerek teröristlerin hareket alanlarını kısıtladı. Bu sene, önce Pençe-Kilit tamamlanacak ve operasyonlar, Pençe bölgesinden ihtiyaç olan yerlere doğru genişletilecek.

KANDİL ESKİSİ GİBİ DEĞİL: Etkili operasyonlarımızla artık 10-15 yıl önceki Kandil yok. Burada barınamayacağını anlayan teröristler daha güneydeki Asos bölgesine gittiler. Ama biz Asos bölgesinde de tespit ettiğimiz terör unsurlarını vuruyoruz. Kandil'in bazı bölgelerinde teröristlerin bulunduğunu biliyoruz. Bizim için yer isimlerinin bir önemi yok. Teröristler nerede yuvalanıyorsa Mehmetçik gerekeni yapacaktır. Hiçbir yer onlar için güvenli değil.

ABD'YE YPG UYARISI: ABD'nin, DEAŞ'la mücadele bahanesiyle PKK/YPG/SDG terör örgütüne desteği devam ediyor. Bir terör örgütüyle başka bir terör örgütü kullanılarak mücadele edilmez. ABD'ye DEAŞ terör örgütü ile mücadeleyi beraber yürütme teklifimizi sürekli yineliyoruz.









SÜREKLİ VE KAPSAMLI OPERASYON STRATEJİSİ BAŞARILI OLDU

Bakan Güler, "TSK, geçmişte yürütülen "sınırlı hedefli ve süreli" harekâtların yerine bugün "sürekli ve kapsamlı operasyonlar" gerçekleştirerek terörle mücadelede büyük başarılar elde ediyor. Yurt içinde terörle anılan birçok yeri temizledik. 2016 yılından bu yana yurt içinde terör saldırısı yok. Konsept değişikliğine giderek terörü kaynağında yok etmeye başladık. Biz, "Bütün zorlukları yaşayacağız ama yurt içinde hiçbir vatandaşımıza sıkıntı yaşatmayacağız" prensibiyle hareket ediyoruz" dedi.



KİMSEDEN İCAZET ALMAYIZ

Güler, "Ülkemizin güvenliği söz konusu olduğunda hiç kimseye bir şey sormuyoruz ve gereğini yapıyoruz. Kimse aklından çıkarmasın ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti büyük bir devlettir. Kimseden icazet almadık, almayız" dedi.



KAAN'A ODAKLANMAMIZ LAZIM

Bakan Güler, "F-16 talebine ilişkin ABD tarafından gelen teklif mektubunu çalışıyoruz. 23 milyar dolarlık bir proje ama 'paketin hepsini alacağız' diye bir şey yok. Türkiye'nin menfaati neyse onu yapacağız. F-16'ların üretilmesi ve modernizasyonunun Türkiye'de yapılması konusunda görüşmelerimiz var. F-35 konusunda da ödediğimiz parayı geri alabileceğimizi düşünüyorum, görüşmeler devam ediyor. Bizim bu aşamada KAAN'a odaklanmamız lazım" dedi.