Seçimsiz 4 yıl, tamam. Yumuşama veya normalleşme iradesi, o da tamam.

Ama sorunsuz bir döneme ilerlediğimiz söylenemez.

Neden?

Çünkü...

İçeride fabrika ayarlarına dönmeye hazır zinde gruplar görev başında.

Dışarısı derseniz, kaotik ve problemlerin tamamı ülkemizin çevresinde...

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