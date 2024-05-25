AK Parti, son MKYK toplantısından da yansıdığı üzere seçim sonuçları üzerindeki değerlendirmelerini sürdürüyor. Ani, şok, radikal değişim yerine soğukkanlı, gerçekçi, tarihi birikimi göz ardı etmeyen bir model üzerinde çalışıyor. Şu veya bu isme dokunulmasını, "değişim" olarak düşünenlerin aksine kuruluş felsefesinden neşet, Türkiye Yüzyılı hedefini merkeze alan orta-uzun vadeli bir süreç yönetimi söz konusu. Zaten, sadece isimlere dayalı tercihlerin geçici "değişiklikten" öte anlamı da olmaz.
Bugünkü şartları dünden ayıran en önemli husus ise yerel seçim sonuçları ile ilgili. Daha açıkçası Kasım 2002'den bu yana AK Parti'nin ilk kez bir seçimden, ikinci parti olarak çıkmasıyla bağlantılı. Bunun bir benzeri Haziran 2015'te yaşanmıştı. Ama o -genelseçimden, tek başına iktidar çoğunluğu elde edemese de AK Parti açık ara birinci çıkmıştı. Kaldı ki Kasım 2015 seçimleri hem siyasal ve ekonomik istikrar, hem de güvenli ve huzurlu bir ülkede yaşamanın değerini bir kez daha idrak için AK Parti'nin sistem açısından kritik önemini teyit etmişti.
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Hali hazırda "yerel seçimde"
CHP'nin ulaştığı performansı abartılı
biçimde yorumlayanlar, tehlikeli bir
şekilde "yerel iktidar"
tanımlamasını
kullanıveriyorlar. Merkezi iktidaryerel
iktidar ayrımı görünüşte CHP kurmay
aklını tatmin ediyor görünse de
özünde siyasal hatta bölgesel ayrışma
arayışında olanları da cesaretlendiriyor!
Oysa CHP yönetiminin rasyonel kanadı, ulaşılan oy oranının bir "siyasal kredi"
olduğunu kabul ediyor. Bu nedenle "siyasette yumuşama"
iddiasını kurumsallaştırmaya, toplumun
farklı kesimlerindeki CHP tereddüdünü
gidermeye çabalıyor. CHP
açısından, kimlik siyasetinden uzaklaşarak
toplumun değişik katmanlarına
erişmek (emekliler, atanamayan öğrenmenler
vb.) onların sorunlarını meydanlarda
dile getirmek, hafızalarda
derin izler bırakan CHP zihniyetini silmenin
de bir aracı. Ana amacı politik
ama görünüşteki söylemi apolitik olan
bu tarzın sürdürülebilirliği ile samimiyeti
CHP için en büyük sınav olacak.
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AK Parti'ye tekrar dönecek olursak
...
Önümüzdeki hafta yapılacak kampın, öncekilere kıyasla daha önemli neticeler vereceğini söyleyebiliriz. Neden? Çünkü seçim sonuçları içselleştirildi, ilk anlardaki moral bozukluğu havası dağıldı ve ileriye bakma eğilimi pekişti. Bu aşamada hassas ölçü, değişimin zamana yayılmasının yaratacağı fırsat ve risklere odaklı. Fırsat penceresi
, AK Parti değişiminin kırıp, dökmeden başarılabilecek olması. Risk kısmı
ise değişim bekleyen kitlelerin zaman geçtikçe talebinin zayıflaması, aradaki boşluğu ise muhalefetin doldurması ihtimali.
Gelinen aşamada
...
Güncel meselelerin çözümü yanında AK Parti'nin "yeni bir hikâye yazması"
gerektiğini savunanlar çoğunlukta. Çeşitli vesilelerle yazdık, tekrar etmekte sakınca yok. Reçete, AK Parti'nin isminde
...
Tasavvufun seçkin isimlerinden Niyazi Mısri
'nin dediği gibi...
"Dermân arardım derdime derdim bana dermân imiş
Bürhân sorardım aslıma aslım bana bürhân imiş!"
Adalet ve Kalkınma
... Bu iki
siyasal kaldıraç, AK Parti'nin de özü. Alınacak her tedbirin, atılacak her adımın adalet ve kalkınmayla bağı kurulduğunda aşılamayacak engel yok...