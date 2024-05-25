AK Parti, son MKYK toplantısından da yansıdığı üzere seçim sonuçları üzerindeki değerlendirmelerini sürdürüyor. Ani, şok, radikal değişim yerine soğukkanlı, gerçekçi, tarihi birikimi göz ardı etmeyen bir model üzerinde çalışıyor. Şu veya bu isme dokunulmasını, "değişim" olarak düşünenlerin aksine kuruluş felsefesinden neşet, Türkiye Yüzyılı hedefini merkeze alan orta-uzun vadeli bir süreç yönetimi söz konusu. Zaten, sadece isimlere dayalı tercihlerin geçici "değişiklikten" öte anlamı da olmaz.

Bugünkü şartları dünden ayıran en önemli husus ise yerel seçim sonuçları ile ilgili. Daha açıkçası Kasım 2002'den bu yana AK Parti'nin ilk kez bir seçimden, ikinci parti olarak çıkmasıyla bağlantılı. Bunun bir benzeri Haziran 2015'te yaşanmıştı. Ama o -genelseçimden, tek başına iktidar çoğunluğu elde edemese de AK Parti açık ara birinci çıkmıştı. Kaldı ki Kasım 2015 seçimleri hem siyasal ve ekonomik istikrar, hem de güvenli ve huzurlu bir ülkede yaşamanın değerini bir kez daha idrak için AK Parti'nin sistem açısından kritik önemini teyit etmişti.

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Hali hazırdaCHP'nin ulaştığı performansı abartılıbiçimde yorumlayanlar, tehlikeli birşekildetanımlamasınıkullanıveriyorlar. Merkezi iktidaryereliktidar ayrımı görünüşte CHP kurmayaklını tatmin ediyor görünse deözünde siyasal hatta bölgesel ayrışmaarayışında olanları da cesaretlendiriyor!Oysa CHP yönetiminin rasyonel kanadı, ulaşılan oy oranının birolduğunu kabul ediyor. Bu nedenleiddiasını kurumsallaştırmaya, toplumunfarklı kesimlerindeki CHP tereddüdünügidermeye çabalıyor. CHPaçısından, kimlik siyasetinden uzaklaşaraktoplumun değişik katmanlarınaerişmek (emekliler, atanamayan öğrenmenlervb.) onların sorunlarını meydanlardadile getirmek, hafızalardaderin izler bırakan CHP zihniyetini silmeninde bir aracı. Ana amacı politikama görünüşteki söylemi apolitik olanbu tarzın sürdürülebilirliği ile samimiyetiCHP için en büyük sınav olacak.

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...Önümüzdeki hafta yapılacak kampın, öncekilere kıyasla daha önemli neticeler vereceğini söyleyebiliriz. Neden? Çünkü seçim sonuçları içselleştirildi, ilk anlardaki moral bozukluğu havası dağıldı ve ileriye bakma eğilimi pekişti. Bu aşamada hassas ölçü, değişimin zamana yayılmasının yaratacağı fırsat ve risklere odaklı., AK Parti değişiminin kırıp, dökmeden başarılabilecek olması.ise değişim bekleyen kitlelerin zaman geçtikçe talebinin zayıflaması, aradaki boşluğu ise muhalefetin doldurması ihtimali....Güncel meselelerin çözümü yanında AK Parti'ningerektiğini savunanlar çoğunlukta. Çeşitli vesilelerle yazdık, tekrar etmekte sakınca yok....Tasavvufun seçkin isimlerinden'nin dediği gibi...... Bu ikisiyasal kaldıraç, AK Parti'nin de özü. Alınacak her tedbirin, atılacak her adımın adalet ve kalkınmayla bağı kurulduğunda aşılamayacak engel yok...