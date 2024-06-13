Tanıyabildiğim ve anlayabildiğim kadarı ile...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kesintisiz süreç okuması yapan, sistematik risk analizi ile siyasetini güncelleyen bir aktör.

Kimi zaman açık, çoğu kez imalı mesajlar verebilen, lafın tamamının kime söyleneceğini bilerek hareket eden bir deneyimin özeti.

Kürsüdeki sert hitabetinin yanı sıra ikili ilişkilerinde gayet nazik bir insan. Bir bakıma, kadife eldiven içinde demir yumruk...

Her açıklamasında zamanlamayı gözeten Sn. Bahçeli'nin dünkü paylaşımı, genel standartların dışında, hatta yadırgatıcı idi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın resmi ziyaret için İspanya'ya gittiği sırada, siyasi dengelere doğrudan dokunan, duygusallık ve tepkisellikle yoğrulmuş yazılı paylaşım yolunun seçilmesi alışılmışın dışına taşmıştı.

1.5 sayfalık metinde üç ana konu iç içe geçmişti...

1- 31 Mart Yerel Seçimleri sonucunda gelişen siyasette normalleşme sürecine yüklediği anlam!

2- Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş suikastı etrafında gelişen hadiseler ve MHP ile illiyet bağı kurma iddialarına dair kurumsal seziler!

3- Memleketin hali ve ahvali ile bölgemizdeki kaotik gelişmeler karşısında Cumhur İttifakı'nın geleceğini tanımlayan sözler!

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