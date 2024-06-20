Zaman zaman kendi kendimize soruyoruz:

"Biz, nasıl bir gündemin peşine takılıyoruz?"

Bazen... Yapay meseleler ve türevleri ile sarkacın bir ucundan diğer ucuna gidip geldiğimiz hissine kapıldığımız da oluyor.

Uzun bayram tatili, "hayattan mola almak isteyenler", "büyük koşuşturma içinde zihni detoksa ihtiyaç duyanlar" için eşsiz fırsatlar da sunuyor. Durup düşünmek, farklı konulara odaklanmak, memleketin ve dünyanın gidişatını gelecek öngörüsü dâhilinde okumak... Hatta bir adım önde gidenlerin bilgi birikiminden yararlanmak...

İşte böylesi arayış içinde Milli Eğitim Komisyonu Başkanı, (önceki bakan) Prof. Mahmut Özer'in "yapay zekâ ve küresel gelişmelerle" ilgili bir dizi makalesi elime geçti. Özer, eşit ve kapsayıcı eğitim, eğitimin evrenselleşmesi, yükseköğretimde dönüşüm, mesleki eğitim başlıklarında da dikkat çekici eserlere imza atmış bir isim. Ama bu sıralar "yapay zekânın hukuki çerçevesi, yapay zekâdan kaynaklanacak sosyal ikilemler, hayatın her alanına dokunan değişimler, yapay zekânın eğitime uyarlanması" bağlamındaki yazıları gerçekten ufuk açıcı.

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Seçmen davranışları, tüketici seçiciliği, yoğun trafikten kaçınma, arkadaş bulma, mükemmel bir filmi seçme, sağlıklı yemek pişirme ve daha pek çok alanda bilgi ve becerilerimizi artırıyor. Aynı zamanda bilimsel keşiflerden tıbbi tanıya, akıllı şehirlerden ulaşıma kadar toplumun ve endüstrinin birçok kolunda sarsıcı etkisini gösteriyor.AK Parti'nin son Kızılcahamam Kampı'nda milletvekillerine sunuş yapan Hazine ve Maliye Bakanı, "...Hastalıkların teşhisi, çeviri hizmetleri sağlanması, petrol sondajı yapılması ve dahi süt sağılması gibi insanların geleneksel olarak yaptığı işlerin yerini giderek akıllı nesnelerin alacağına işaret ediyor. Düşünsenize, karmaşık üretilen ürünlerin çipler, sensörler aracılığıyla izlendiği bir dünyada kalp pillerinin uzaktan kontrolü gibi insan sağlığı açısından önemli durumlar da ortaya çıkacak....Otonom nesneler sokaklarda, gökyüzünde, evlerde ve işyerlerinde yaygınlaştıkça, bunların sosyal ve yasal statüleri de önem kazanacak.

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...Yapay zekânın veya akıllı cihazların kullanımıde sebebiyet verecek. Birey için en iyi olanın başkaları için en iyi olanla çeliştiği anlarda, seçimin nasıl yapılacağı, kaderimizi tayin edecek!...Yapay zekâ, makine sahibinin lehine mi yoksa başkalarının lehine mi hareket edecek? Yapay zekâ donanımlı bir otomobil yayaların üzerinden geçmek ya da yayaları kurtarmak için yolcularını feda etmek arasında seçim yapmak zorunda kalırsa ne olacak? Böyle bir durumda,Güncel araştırmalara katılanların bu noktadaki cevapları, tahmin edeceğiniz üzere ilginç ve bencilce...İnsanoğlu, şu an toplum yanlısı algoritmalar yazma yeteneğine sahip. Ama başkalarının hayatını kurtarmak için sizi öldürme potansiyeli olan bir arabayı kim kullanmak ister ki?...Yapay zekâ, çok yönlü karakteri göz önüne alındığında,gibi çok çeşitli hukuki sahada düşünmeyi ve çözüm üretmeyi bugünden gerektirmekte......Prof. Özer'in de dediği gibi...