İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, medya buluşmasında konuştu: Demokrasimiz korunaksız değil

Bakan Yerlikaya, “Seçimle gelen, hizmet edecek olan belediye başkanlarının terör örgütü propagandası yapması, belediyeyi araçsallaştırması, mali yapıyı kullandırması söz konusu oluyorsa, buna izin vermeyiz, demokrasimiz korunaksız değildir” dedi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, görevdeki bir yılını değerlendirme toplantısında medya kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle bir araya geldi. Yerlikaya, suç örgütleri ve terörle mücadeleden Hakkâri'deki kayyum kararına, Ayhan Bora Kaplan suç örgüt etrafındaki iddialardan siber suçlara kadar geniş bir yelpazede şu mesajları verdi:

KAYYUM KARARI: (Hakkâri Belediyesi'ne kayyum atanması) Seçimle gelen, hizmet edecek olan belediye başkanlarının terör örgütü propagandası yapması, belediyeyi araçsallaştırması, mali yapıyı kullandırması söz konusu oluyorsa, buna izin vermeyiz, demokrasimiz korunaksız değildir. Davaları olan insanların aday gösterilmesi ile ilgili ne yapılmaya çalışılıyor, bunu sorgulamalıyız. Kör gözüm kör, 'Ben bunu böyle yapacağım' diyorsan devlet buna göz yummaz.







TERÖRLE MÜCADELE: Yılın 365 günü operasyon yapıyor, nefes aldıkları yerde teröristlerin tepelerine çöküyoruz. Geçen yıl terör örgütüne 56 katılım oldu ve bu sayı en düşük katılım. Bir yılda 31 bin 994 operasyon düzenlendi, 49'u üst düzey toplam 1022 terörist etkisiz hale getirildi. İHA'larla 46 bin 678 saat uçuş gerçekleştirildi ve teröristler gökyüzüne bakamaz hale geldi.

FETÖ DOSYASI: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ifadesiyle "Su uyur, FETÖ ve FETÖvari örgütler uyumaz" mottosunu aklımızdan hiçbir zaman çıkarmıyoruz.







TERÖRÜN FİNANSMANI: Terör örgütlerine 1 liranın bile gitmesine tahammül edemeyiz. Operasyonlarda bir yılda 52 milyon 525 bin lira ele geçirildi.

SUÇ ÇETELERİ: Şehir eşkıyalarının mahallelerimizde aziz milletimize şekil yapmasına, onların iradesinin üzerinde tahakküm kurmasına izin vermeyiz. Suç örgütlerine 1 yılda 1451 operasyon yapıldı, 585 örgüt çökertildi. 106 milyar liralık mal varlığına el konuldu.

AYHAN BORA KAPLAN HADİSESİ: Konu mahkemede ve hüküm gerekçesinde pek çok sorunun cevabı ortaya çıkacak. Bu konudaki açıklamamda FETÖvari kelimesini özellikle kullandım. 15 Temmuz 2016 gibi bir geceyi Allah bize yaşatmasın. Biz bunun için çalışıyoruz.







ZEHİR TACİRLERİ: Sokaklardaki zehir tacirlerinin, "küçük, büyük, ortasına" bakmıyoruz. Arz cephesinin nefesini kesiyoruz. Gençleri zehirlemeye cüret edilemez hale getirmeyi hedefliyoruz.

GÖZÜMÜZ ÜZERLERİNDE: (Suç örgütü üyeleri için) Adli kontrollerin dışında kaldığını düşünüp, 'Bana bir şey olmadı' diyen sevinenlerin de gözümüz üzerinde.

AYDINLATMA ORANI: Bakanlığın görevi iki kelime ile özetlenecek olsa, önleme ve yakalamadır. Kişilere karşı işlenen 10 önemli suçta aydınlatma oranımız yüzde 97.2. Mal varlığına karşı aydınlatma oranımız 74.2.







DÜZENSİZ GÖÇ: Sınırlarımızdan girişi engellenen 194 bin 450 düzensiz göçmen var. 141 bin 187 kişi de sınır dışı edildi. Bu sayı, Göç İdaresi'nin kurulduğu 2014'ten bu yana en iyisi.

SİBER SUÇLAR: Suç unsuru olabileceği değerlendirilen 209 binin üzerinde sosyal medya hesabı incelendi. 39 bin 671'i terörle iltisaklı çıktı ve 297 kişi tutuklandı. Yasadışı bahisle ilgili 3 bin 63, çevrimiçi çocuk istismarında ise 237 kişi tutuklandı.

SAHTE HESAPLAR: İncelenen 661 milyon X hesabının 191 milyonu bot (sahte) hesap çıktı. Bu hesaplardan 14 milyar paylaşım yapıldı. Paylaşımların 5.4 milyarı yani yüzde 39'u olumsuz ve spekülatif nitelikli paylaşım.

BAYRAM MESAJI: Kurban Bayramı'nda 66 bin 92 arkadaşımız görevli. Trafik kazalarının yüzde 38 sebebi aşırı hız. Bu nedenle, "Hızını düşür, yolun sonu bayram olsun" diyoruz.