Cumhur İttifakı'nın bağışıklığının test edildiği, ciddi sınamalardan geçtiği günlerdeyiz. Bunda birden çok faktörün etkili olduğunu söyleyebiliriz.

1- 31 Mart Yerel Seçimlerinin ardından gerçekleşen siyasi muhasebe sürecinin, bölük pörçük dışa yansıyan bölümleri. Ve bu tablonun, "gayri memnun AK Partililer" olarak tanımlanması.

2- Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş cinayeti üzerinden MHP'yi açıktan hedef alan yayınlar ile yıllarca Ocaklarla çatışmış odakların, (sanki sahip çıkıyormuş görüntüsü altında) dün olduğu gibi bugün de süren kriminalleştirme kurguları.

3- Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ziyaret trafikleri, İYİ Parti eski Genel Başkanı Meral Akşener'in Külliye'ye gidişi, merhumun eşi Ayşe Ateş ve kızlarının Erdoğan tarafından kabulü. Bütün bu aleni görüşmelere özel anlam yükleme gayreti ve yeni bir politik denklem kurulmakta olduğu iddiası.

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