BM Genel Kurul Salonu tıklım tıklım dolu. Diplomatlar dikkatlice dinliyor, not alıyor. İzleyici localarından ise çoğu liderin tanık bile olmadığı alkış sesleri duyuluyor. Konuşma, sık sık alkışlarla kesiliyor.

Uluslararası toplumun temsilcileri, Ortadoğu'dan Balkanlara, Kafkaslardan Akdeniz'e, Afrika'ya kadar geniş bir ufuk turuna şahitlik ediyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan özellikle üç konuya odaklanıyor:

1- İsrail'in katliam politikası. 2- Aileyi hedef alan cinsiyetsizleştirme politikaları! 3- Irkçılık ve İslamofobi!

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Erdoğan, İsrail başlığı altında mesajlarını paylaşırken, etkileyici ince ayarlar yapmayı ihmal etmiyor. Örneğin,diyor. Ve şu çağrıda bulunuyor:Erdoğan, Nablus'ta barışçıl gösteride hedef alınarak şehit edileni'yi de unutmadı. Hukuki sürecin sonuna kadar takipçisi olacaklarını söyledi!Bu bölümü şöyle noktaladı:

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Finalde isevardı...Erdoğan, 2024 Olimpiyat Oyunları'nın açılışına değinerek,diyerek, global uykudakileriuyandırma görevini üstlendi.