G20 Zirvesi, Rio de Janeiro. Uçağımız, Galeao Hava Üssü'ne iniyor. Hemen arkamızdan Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'i taşıyan uçak geliyor. Güvenlik üst düzeyde. Yerel polise ilave olarak 30 bin asker Rio caddelerinde, kongre merkezi civarında. Elbette G20 izlenimlerimi de paylaşacağım ama Brezilya deyince biri, düne dair diğeri, bugüne ilişkin iki önemli anekdotu hatırlatmak istiyorum.

Birincisi, Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva'nın, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederek söylediği o sözler... Silva, "Erdoğan, 2013'te bizi aradı ve dedi ki 'Bu hareketler (Gezi) kent meydanını geliştirmekle ilgili değil, hükümeti devirmek istiyorlar. Brezilya'da çok dikkatli olun.' İşte bu görüşmeyi unutamıyorum" ifadesini kullanmıştı. Dün iki lider, resmi karşılama töreninde samimi biçimde kucaklaşırken yıllara dayalı dostluğu yansıtıyordu.







İkincisi ise ABD'nin "topal ördek" Başkanı. Biden, yağmur ormanlarını gezisinin ardından Rio'ya geldi. İklim değişikliği meselesini ikinci plana atacağı söylenen Başkan Trump'a mesaj verircesine Amazon'da boy gösteren Biden, 44 bin Filistinli'nin Gazze'de Siyonist İsrail tarafından katledilmesini Copacabana ve Rio sokaklarında protesto eden onbinlerden habersiz gibiydi.

Biden demişken... "Erdoğan'ı darbe ile değil, muhalefeti destekleyerek iktidardan uzaklaştıracağını" söyleyen bu isim, dün G20 liderlerine kötü bir finalle veda ediyordu. Erdoğan ise G20'nin kıdemli lideri sıfatıyla Biden'ı uğurlamakla kalmıyor, seneye G. Afrika Cumhuriyeti'nde gerçekleşecek bir başka G20 buluşması için bugünden hazırlık yapıyordu.

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