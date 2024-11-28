Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Okan Müderrisoğlu DEM-İmralı... Devlet aklı... İhtiyat!
İletişim Bilgileri
OKAN MÜDERRİSOĞLU
28 Kasım 2024, Perşembe OKAN MÜDERRİSOĞLU

DEM-İmralı... Devlet aklı... İhtiyat!
Sesli dinlemek için tıklayınız.

Tüm kelimeler özenle seçilmiş, her bir cümle ince elenip sık dokunmuştu. Adrese teslim mesajlarla doluydu. Kritik bir konuda ise "Sütten ağzı yanan, yoğurdu üfleyerek yer" misali ihtiyatlı idi. Belli ki "Terörden arındırılmış Türkiye" için devletin tüm mekanizmalarını harekete geçirmiş. Ancak 2. Trump döneminin seyrini öngörmeye, olası etkilerini hesap etmeye çalışıyor gibiydi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, 27 Kasım 2024 tarihli grup konuşması; siyaseten dünle hesaplaşma, sandık sonuçları bakımından öz eleştiri ve gelecek nesiller için terörsüz Türkiye bırakma ideali ile yüklüydü.
CHP'nin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bitmek tükenmek bilmeyen iddia ve iftiralarına "sıfır toleransla" cevap verdi. Kemal Bey'in, 12 yıl öncesine uzanan, FETÖ imalâtı kurgulara yaslanan senaryosunu bir kez daha çökertti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de "Bunların yeni genel başkanının eskisinden geri kalır tarafı yok" tespiti ile eleştirilerden nasibini aldı. Asıl ilgi çekici olan çıkışı, Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlarına (Mansur Yavaş/Ekrem İmamoğlu) yönelik tespitinde gizliydi: "Hiç kimsenin millete hizmet için tahsis edilen kaynakları kendi hırsı, kendi sinsi emeli, kendi şahsi reklamı için yağmalama, har vurup harman savurma, karanlık mahfillerde dağıtma hakkı yoktur!" Erdoğan ayrıca... CHP'nin son yerel seçimde beklenenden fazla oy almasını, yeni belediyeler kazanmasını da masaya yatırdı... "Açık konuşmak gerekirse bunun müsebbibi AK Parti olarak biziz. Bu bir özeleştiridir, açık ve net!" dedi. Sonra analizini derinleştirdi ve şöyle devam etti: "Küresel ve bölgesel krizlerin etkisiyle yaşadığımız ekonomik sıkıntılar, bizim kimi eksiklerimizle ve hatta yanlışlarımızla birleşince milyonlarca insanı istemeye istemeye gidip CHP'ye oy vermek zorunda bıraktı. Belki de oy vermedi ama netice ortada!" Cumhurbaşkanı sadece teşhisle kalmadı, tedavi reçetesini de yazdı: "Seçimlere kadar milletimizin sıkıntılarını çözerek, ülkemizi güven ve istikrar rayında tutarak, Türkiye Yüzyılı hedefimizden sapmayarak, küresel ve bölgesel gelişmeleri lehimize çevirerek, umutları tazeleyerek gönülleri kazanacak ve iktidarımızı sürdüreceğiz!"

***

Elbette, kılıç çatan, organize ve kasıtlı disiplinsizlik gösterisinde bulunan teğmenler meselesine de değindi. Balkanlardaki 5.5 asırlık Türk varlığının, ordunun içine siyaset bulaşması nedeniyle nasıl elimizden kayıp gittiğini anlattı. CHP'nin, teğmenler üzerinden orduyu yıpratmasına, siyasi zemine çekmesine izin vermeyeceklerini belirtti.
Kanımca konuşmasının en önemli bölümünü Cumhur İttifakı'nın geleceği ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, kendisinin ve partisinin yarım asrı aşkın siyasi kariyerini ortaya koyarak yaptığı cesur çağrısı oluşturdu. Önce ittifakı zedeleme girişimlerine set çekti, ardından "Ülkenin ve milletin hayrına olan her meselede Sn. Bahçeli ile tam bir mutabakat hâlindeyiz, uyum içinde hareket ediyoruz" diyerek spekülasyonlara nihai noktayı koydu.
DEM'in, İmralı ile görüşme talebine gelince...
İzlenimim o ki... Cumhurbaşkanımız paradigma değişikliği içeren bu özellikli dönem için zamanın ruhuna öncelik verecek. "Cumhurbaşkanı olarak bu meseleyi siyasi, sosyal, bölgesel sonuçlarıyla birlikte tüm yönleriyle ele alıyoruz. Bunu da omuzlarımızda taşıdığımız yükün ağırlığının gerektirdiği titizlikle, sükûnet ve soğukkanlılıkla yapıyoruz" derken ihtiyatlı tutumunu özetliyordu. Hatta bir adım ileri giderek gerçekçi çerçeveyi de çiziyordu:
"Karşımızdaki tablo çok da umutlu olmamıza izin vermiyor. Tüm zorluklarına rağmen ülkemizin millî güvenlik ve diplomasi öncelikleri çerçevesinde geleceğe odaklanan uzun menzilli perspektifle neler yapılabileceğini mütalâa ediyoruz!"
Ve sonuç:
"Ülkemizi terörden kurtaracak alternatif yöntemleri gündemimizde tutmaktan da geri durmayacağız! Türkler ile Kürtler arasına örülmek istenen terör duvarını yıkıp atacağız. Evlatlarımıza, terörün olmadığı bir Türkiye teslim edeceğiz!"

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN ÖNCEKİ YAZILARI Tüm Yazıları >
SON DAKİKA