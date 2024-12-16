Milli Savunma Bakanı Güler’den Suriye mesajı: Terör örgütü tasfiye edilecek

Suriye’de ortaya çıkan gerçekliği herkesin kabullenmek zorunda olduğunu söyleyen Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, “PKK/YPG terör örgütü er ya da geç tasfiye edilecek . Suriye dışından gelen örgüt mensupları Suriye’yi terk edecek. Suriyeli olanlar silah bırakacak” dedi

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, yıllık değerlendirme toplantısında bir araya geldiği gazete ve TV'lerin Ankara Temsilcilerine gündeme dair şu mesajları verdi:

Suriye'de yeni yönetimin yapacaklarını görmek ve onlara bir şans vermek gerek. Birçok ülke ile Askerî Eğitim ve İş Birliği Anlaşmamız var. Yeni yönetim isterse gerekli desteği sağlamaya hazırız.

Suriye'de artık herkes istese de istemese de ortaya çıkan gerçekliği kabullenmek zorunda.

Suriye'deki terör örgütünün elebaşı Ferhat Abdi Şahin, "Yeni yönetimle anlaşıyoruz. Suriye'de bulunduğumuz alanlarda yeni Suriye bayrağından başka bayrak dalgalandırılmayacak" mesajı verdi. Bu mesaj, terör örgütünün kendini kurtarmaya yönelik bir arayış içerisinde olduğunu gösteriyor.

Yeni dönemde Suriye'de PKK/YPG terör örgütü er ya da geç tasfiye edilecek. Suriye dışından gelen örgüt mensupları Suriye'yi terk edecek. Suriyeli olanlar silahlarını bırakacak.









ABD'YE NET MESAJ

Öncelikli konumuz PKK/YPG terör örgütünün tasfiyesi. Bunu ABD'li dostlarımıza da açık ve net şekilde söyledik. Pozisyonlarını tekrar değerlendirmelerini bekliyoruz.

PKK/YPG'nin ana gelir kaynaklarından biri olan ve petrolün ana bölgesi Deyrizor muhaliflerin kontrolüne geçti. Terör örgütü bu gelir kaynağından mahrum kaldı.

Suriye'nin toprak bütünlüğüne, egemenliğine ve bölgemizin güvenliğine yönelik ağır tehdit oluşturan PKK/YPG terör örgütünün bölgedeki belirsizlikten faydalanmasına izin vermeyeceğiz.









'RUSYA KALMAK İSTER'

Rusya, Suriye içerisinde farklı yerlerde bulunan değişik büyüklükteki birliklerini Tartus ve Lazkiye'ye topladı. Şu anda oradan ayrılacaklarını sanmıyorum. Kalmak için ellerinden gelen her şeyi yapacaklardır.

Eurofighter konusunda görüşmeler olumlu. Katar'da tatbikata katılan Birleşik Krallığa ait 2 adet Eurofighter, 18 Aralık'ta Ankara'ya gelecek ve uçakları görme fırsatı bulacağız. F-35 almak istediğimizi daha önce söylemiştik. F-16 alım sürecindeki olumlu havanın F-35 sürecine de yansıyacağını düşünüyoruz.



'MESELE DİSİPLİNSİZLİK'

Teğmenlerle ilgili soruşturma konusu, yürürlükten kaldırılan andı okumak veya "Mustafa Kemal'in Askerleriyiz" demek değil, amirlerin ikazlarına rağmen kasıtlı, organize ve planlı bir disiplinsizlik yapmaktır. Soruşturmada hiçbir teğmene okunan metnin içeriği veya "Neden 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' dedin" diye soru sorulmadı. Yüksek Disiplin Kurulu henüz kararını vermedi. Hep birlikte sonucu bekleyelim.