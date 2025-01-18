DEM Parti İmralı Heyeti, ilk tur görüşmelerden sonra nihayet beklenen (!) açıklamayı yaptı. Yazılı bilgilendirmedeki üslup dikkat çekici olduğu kadar, kat edilmesi gereken epey mesafe olduğunu da teyit eder nitelikte idi. Metinde, genel olarak "pozitif dilin" hâkim olması elbette bir kazanımdı. Ama "Kürt siyaseti!" adına kısa ve orta vadeli muhtelif taleplerin altyapısı da kurgulanmıştı!

Satır arasındaki vurgular incelendiğinde, DEM Parti'yi oluşturan bileşenlerin "özel kodlanmış" ifadelerden ve şifresi çözülünce farklı yorumlamaya müsait anlatımlardan vazgeçmediği de görüldü.

Heyet, "Sn. Öcalan" referansına 4 ayrı cümlede yer vermişti. "Sayın" diye yüceltme (!) çabasının "Sn." olarak kısaltılması, işin özünü değiştirmese de ya mahcubiyete ya da zarurete işaret ediyordu. Öcalan için "bebek katili" tanımlamasının geçerli olduğu bir ortamda toplumun geneli nötr bir ifadeyi, yani "İmralı" demeyi tercih ediyor. İmralı bir yer ismi olmakla birlikte kiminle özdeşleştiği açık olduğu için, o kişinin günahlarını da kapsıyor!

Artık "Terörsüz Türkiye" olarak anılan özgün gelişmelerin İmralı Heyeti'nde sadece "barış süreci" olarak geçmesi de not edilmesi gereken bir durum. Neden? Çünkü barışın içini boşaltanların en çok kullandığı kelime -maalesef- yine barış (!) oluyor da ondan... Açıklamada, "Barış 6, Demokrasi-Demokratik 4, Kardeşlik 3, Kürt 3, Türk- Türkiye 2, TBMM 2 kez" geçerken, "Silah 0, Örgüt 0, Lağvetme 0" idi. Metinde, terör örgütüne atıfta bulunulmaması, silahların gömülmesinden, örgütün lağvedilmesinden bahsedilmemesi bilinçli tercih değilse büyük eksiklikti!

Türk-Kürt kardeşliğinin güçlendirilmesine dair tarihsel sorumluluğa ve Ortadoğu'da yaşanan köklü ve geri döndürülemez gelişmelere de değinilen o metinde, sorunun çözüm zemini olarak TBMM'nin gösterilmesi ne derece doğru bir duruş ise -sözde- "demokratik siyaset" başlığı açılarak ileriye dönük hedefler adına "maymuncuk misali" oraya yerleştirilmesi de stratejik bir hamleyi yansıtıyordu.

İmralı Heyeti'nin, "Kürt sorunundan kaynaklı çatışmalı ve gerilimli süreç" cümlesi ile devletin "terörle mücadelesi" arasındaki anlatım farkı ise yapısal zihniyet farklılığının açık göstergesiydi.

Ana odak, terör örgütünün dağıtılması iken, DEM Heyetinin, "... Tüm etnik, dini ve mezhebi unsurların birlik ve kardeşliğine" değinmesi masumane bir yaklaşımdan ziyade Kürt kimliğini de aşan arayış ve temsil iddiasının kısa özetiydi.

Ve nihayet... "Barış sürecinin genel demokratikleşmeye ve demokratik siyaset alanının genişlemesine vesile olması" çağrısı başlangıçta kimsenin itiraz edemeyeceği bir temenni gibi okunsa da örgüt ve siyasi uzantıları bakımından, ileride gelişebilecek siyasi taleplerin bugünden teminat altına alınmasıydı.

Gelinen aşamada ve görünür gelecekte bizlere düşen, "İhtiyatlı iyimserlikten" ibaret!

-Şimdilik- Maksimalist talepler dile getirilmese de zihni arka plânda o yazılımın çalıştığını gözden uzak tutmadan, ilerleyebiliriz.