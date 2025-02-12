Malezya-Kuala Lumpur, Endonezya-Jakarta… Hissedilen sıcaklık 35 dereceyi, nem % 75'i aşıyor. Ekip, kan ter içinde ama yüzünde tebessümle uçağa biniyor. Bu seyahatin yıldızları onlar… Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "lider diplomasisi" ile açtığı yolda, kararlı şekilde ilerliyorlar. Malezya'da attıkları imzalar ne kadar umut verici ise Endonezya'da ulaşılan proje büyüklüğü de o kadar cesaret verici…

Milli takım gibi hareket ediyorlar…

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün,

Baykar Teknoloji CEO'su Haluk Bayraktar,

TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu,

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol

HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar,

Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci…

Güneydoğu Asya'nın yükselen iki ülkesinde Türk savunma sanayiinin kat ettiği mesafe ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın güncel anlatımlarında hakiki karşılığını buluyor…

Savunma sektöründe işbirliğinin meyvelerini toplamaya başladık. Bugün ASELSAN, HAVELSAN ve 100'ü aşkın personeli ile TUSAŞ başta olmak üzere savunma sanayii firmalar-ı mız, Malezya'da başarılı işlere imza atıyor.

ANKA İHA'lar konusunda önemli işbirliğimiz var.

STM firmamızın Malezya Kraliyet Donanması için 3 korvet gemisi inşasını üstlenmesi, denizcilik alanındaki işbirliğimizin parlak geleceğini müjdeliyor.

Şöyle özetleyeyim…

Malezya'da an itibarıyla üstlenilen projelerin hacmi 500 milyon doları buluyor. Varılan mutabakat gereği 1.5 milyar dolarlık kontratın da bu yıl hayata geçmesi bekleniyor.

Endonezya'da ise 10 milyar dolarlık Türkiye imzalı proje seti söz konusu. Ve bütün bunlar için Ankara, "ortak üretim ve teknoloji transferini" de içerecek şekilde stratejik adımlar atıyor!