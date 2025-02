Öyle bir konuşma ki...

Etkilenmemek mümkün değil.

Mesleki kıdemi yeten bizlere merhum Turgut Özal'ın, "Türkiye'ye zaman zaman bir de dışarıdan bakmak" sözünü çağrıştırıyor!

Putrajaya Kongre Merkezi'ndeki 4 bin kişilik salon, ellerinde Türk ve Malezya bayrakları taşıyan gençler ile kamu görevlileri tarafından tıklım tıklım doldurulmuş.

Konuşmacının her cümlesi, bir öncekini aşıyor. Dinleyenler, "O metin Ankara'da yazılsa bu ağırlığa ulaşabilir miydi?" demekten kendini alamıyor...

Gelgelelim...

Türkiye'de, günlük fırtına içinde elbette pek çok tartışma konumuz var. Siyasetin sertleştiği anlar da az değil. Polemik desen had safhada. Elbette demokratik bir toplumda olması gereken çok sesliğin kendine özgü yansımaları bunlar. Ama biz, birbirimizle didişiyor, enerjimizi heba ediyor, neredeyse karşımızdakini yok etmeye kadar savruluyoruz. Manzara sağdan bakınca da böyle soldan bakınca da...

Ne ise biz ana konumuza dönelim. Bahsettiğim konuşmadan bazı cümlelerin altını çizelim...

Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi bambaşka bir seviyeye çıkarmış ve ulusal gururunu büyütmüştür. Ülkesini küresel sahnede eşi benzeri olmayan vazgeçilmez bir jeopolitik küresel bir güç haline getirmiştir.

Erdoğan, tarihin ne gerektirdiğini çok iyi anlıyor. Tarih, her zaman cesurlara destek oluyor, zayıfları önemsemiyor. Bunu çok iyi biliyoruz.

Ve nihayet...

Malezya Başbakanı Enver İbrahim'in, "Sınırların ötesine geçen, etkisi hissedilen bir lidersiniz" tespitiyle salonun enerjisi doruğa çıkıyor. Enver, işin özüne de inerek mesajını şöyle tamamlıyor:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hikayesi, zorluklar karşısında yenilmeme ve güçlü, kararlı ilerleyişe devam etme hikayesidir!"

***

