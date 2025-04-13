Uluslararası zirveler arasında artık Türkiye'nin de bir markası var: "Antalya Diplomasi Forumu/ADF)

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın bizzat sahiplendiği Forum bu yıl, "Avrasya/Balkanlar/ Kafkaslar/Afrika ekseninde kritik buluşmalara sahne oldu! Türkiye'nin izlediği barış diplomasisinin değerini tescil etti!"

Yerli ve yabancı basının büyük ilgi gösterdiği ADF'de, her salonda, her koridorda bir devlet başkanını, dışişleri bakanını görmek mümkündü.

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Önceki yılların deneyimi ile pek çok detayın düşünüldüğü Forum bu yılki versiyonunda teori ile pratiğin uyum açığı ile medya mensupları için lojistik ve zamanlama sorunlarıyla geçti! Neden? Çünkü, liderler düzeyindeki siyasi görüşmelere verilen önem, gazetecilerle birlikte yürütülebilecek kamu diplomasisi ile desteklenemedi. Gelecek yıllarda Forum'un basın ayağı için tecrübeli isimlerle önden görüşme yapılması, hedef odaklı mülakatlar organize edilmesi faydalı olabilir...

ADF'nin ilginç anlarından biri, yan yana odalarda bulunmalarına rağmen Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile Ukrayna Dışişleri Bakanı Sybiha'nın bir araya gelmemesi idi. Ki iki ülke bakanları savaş devam ederken yine bu Forum zemininde daha önce temas etmişlerdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, mevkidaşı Lavrov'la görüşürken, Ukraynalılar da ihmal edilmedi. Derken Lavrov, küçük bir salonda, tıka basa dolu oturumda büyük laflar etti. Küreselleşmenin bittiğini, dünyanın ekonomik olarak parçalı hale geldiğini anlattı. Avrasya'yı kıta olarak tanımladı ve bu coğrafyadaki ülkelerin bir güvenlik örgütüne sahip olmadığını söyledi. Ardından, "Euro Atlantik yapılar, güvenlik ve istikrarı temin etmede başarısız oldu.

Şimdi tüm çabaları yeni bir savaşa hazırlanmak üzerine. Bunun merkezinde Almanya, Fransa, Britanya var!" dedi.

ABD Başkanı Trump'tan söz ederken özenli bir dil kullandı. "Trump, normale dönelim. Bu saçma sapan işi düzeltelim, dedi" tespitini paylaştı.

Çok kutuplu yeni dönem için, "Brezilya, Hindistan, Türkiye, Güney, Afrika, Endonezya dünya meselelerinde daha fazla söz sahibi olmak istiyor. Çok kutupluluk Batı'yı bir kenara atmıyor. Herkesi kucaklıyor" diye konuştu.

Ve bam teli...

Ukrayna'da barış tesis edildiğinde, Rusya'nın, ABD'nin Çin'e karşı izleyeceği politikaların bir parçası olabileceği iddiası için net konuştu:

"Amerikalılarla temasların hiçbirinde bu konu gündeme gelmemiştir. Çin'in, Rusya ile iyi ilişkiler kurmaması için bir sebep göremiyorum!"