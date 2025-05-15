Siyasi parti adını taşısa da PKK terör örgütünün kendini feshetmesi ve silah bırakma kararını açıklaması tarihi bir olay. Bu muazzam gelişmeyi içselleştirmek yerine, muhtelif itirazlar sıralayanları ve maksatlarını iyi analiz etmek gerekiyor. Bunların arasında makul kaygı beyan edenler olduğu gibi zamanın ruhu kategorik karşı çıkışı güçleştirdiği için taktik gerekçeler ileri sürenlere de rastlanıyor. Üstelik bunu güya masumane görünüm altında ama milletin sinir uçlarına basarak yapıyorlar. Oysa karşımızda... TSK, emniyet, istihbarat ve güvenlik korucularının kesintisiz sergiledikleri kahramanlıkları sayesinde bölücü emellerine ulaşamadığını kabul eden kanlı bir örgüt duruyor/ du. Yıllar içinde farklı evrelerden geçen, söylem ve hedeflerini revize eden PKK, 12 Mayıs 2025'te adeta ötanazi yaparken sözde tabanına mesaj vermeyi de denedi. "1924 Anayasası" dedi. "Lozan'a dil uzat uzattı!", "İki kurucu halk" klişesini sürdürdü.

Milletin zihnini bulandırmak isteyenlerin tümüne, kamuoyunun vicdanına seslenen kritik beyanlarla cevap vermek -şimdilik- en uygun olanı...

14 Mayıs 2025. AK Parti Grup Toplantısı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan...

"Terör sorununun; ortak akıl, ortak vicdan, 'tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet' temelinde nihayete erme yoluna girmiş olmasını memnuniyetle karşılıyoruz!"

... "Örgüt kendi üzerine düşenleri yerine getirdiğinde, kalan hususları konuşmak, görüşmek, ilerletmek siyasetin işi haline gelecektir. Herkesi; uçup kaçmadan, sağduyuyu bırakmadan, 'iyimser, ümitvar ama itidalli' şekilde gelişmeleri takibe davet ediyoruz."

12 Mayıs 2025. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik...

"Devletimizin nitelikleri" ve "milletimizin değerleri" konusunda hiçbir tartışma yoktur. Bu değerleri zedeleyecek hiçbir adım söz konusu değildir, olamaz!

27 Şubat 2025. İmralı'nın, "Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı."

"... ayrı ulus devlet, federasyon, idari özerklik ve kültüralist çözümler tarihsel toplum sosyolojisine cevap olamamaktadır.

... devlet ve toplumla bütünleşme için kongrenizi toplayın ve karar alın. Tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidir!"

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