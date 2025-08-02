Toplumun genel moral kondisyonunda ekonomiyle ilgili gelişmeler dün olduğu gibi bugün de önemli yer tutuyor. Uygulanmakta olan ekonomik programın gösterge niteliğindeki iyileşme verileri kadar, dikkat edilmesi gereken yönleri de var. Bilhassa "ekonomi yönetimine güven" ve "imalat sanayii" boyutunda!

Geçiş dönemi, toparlanma dönemi derken, 2026'dan itibaren "somut sonuç" beklentisinin giderek yükselmekte olduğunu not edelim.

Enflasyonda düzenli gerileme, uluslararası rezervlerde artış, cari açıkta azalma, küresel risk priminde iyileşme, ılımlı büyüme, istihdamda olumlu görünüm... Kritik değerdeki bu başlıklar, ekonomik programın netice verdiğini gösteriyor. Lâkin sade vatandaştan işletme sahiplerine kadar geniş bir yelpaze, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in şahsında, vaat edilen günler için sabır dairesinde bekleyişini sürdürüyor. Tahmin edileceği üzere ekonomi kurmaylarına güven oranı, siyasi parti aidiyetine göre değişiyor. Nitekim GENAR'ın Temmuz 2025 Raporu da bu durumu teyit ediyor. Örneğin, "ekonomi yönetimine güven duyuyorum" diyenlerin oranı AK Parti seçmeninde yüzde 48.2'yi bulurken, "Hiç güvenmiyorum" diyen CHP'li seçmenin oranı da yüzde 48'de kemikleşiyor. Genel tabloda ise "iyimserlik ile karamsarlık" başa baş noktasında seyrediyor. Sadece bu ayrıntı bile "ince ayar gereken alanlara" odaklanmayı, "dar ve sabit gelirlileri" desteklemeyi, "daha etkili iletişim ve ikna yöntemlerinin kullanılmasını" zorunlu kılıyor!

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