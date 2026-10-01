Acaba diyorum... Klâsik çözüm yöntemlerini de aşarak örneğin, "Fon Çözümleme ve Tedrici Tasfiye Kanunu" mu hazırlansa? Öyle ya... Amaç, yalnızca fonları tasfiye etmekten ibaret kalmayacak. Fonların arkasındaki ekonomik ilişkiler ağını da ortaya çıkarmak gerekecek. Böylece, mevcut ve sonradan yaşanabilecek sorunları çözmek, varlıkların değerini korumak, geri kazanılabilecek değerleri sisteme kazandırmak ve hakiki yatırımcılar bakımından nihai ekonomik kaybı en aza indirmek mümkün olabilecek.

Kabul edelim ki bugünkü fon probleminde mesele yalnızca "131 fonu nasıl tasfiye edeceğiz?" sorusundan ibaret değil. Neden? Çünkü fonların arkasında;

Portföy yönetim şirketleri

Fonların aldığı veya sattığı menkul kıymetler

İlişkili şirketler

Fon-şirket arasındaki para ve varlık hareketleri

Gerçek ve tüzel yatırımcılar

Aracı kurumlar

Takasbank/Merkezi Kayıt Kuruluşu/TEFAS (Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu) işlemleri,

Sorumlu kişilerin malvarlıkları

Varsa üçüncü kişilere yapılan transferler gibi birbirine bağlı çok sayıda unsur bulunuyor.

Kanımca, "Fonları kapat, varlıkları sat, kalan parayı yatırımcıya dağıt" modeli ilerleyen günlerde yetersiz kalabilir. Bana göre, olayın tamamını görebilen ve gerektiğinde varlıkları takip ederek geri kazanabilen özel bir mekanizma kurulmalı.

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Fon kapanından çıkış stratejisinde, denklemin bilenenleri yanında bilinmeyenlerini de açıklığa kavuşturmak için şu başlıklar bütüncül biçimde masaya yatırılabilir.Gerçek mali durumun tespitiFonlar- Portföy Yönetim Şirketleri bağlantılı işlemlerin koruma altına alınması(Şu an TMSF üzerinden düşünüldüğü gibi) Tek çözümleme havuzunun tesisiVarlık bilançosunun netleştirilmesiNormal-Şüpheli ve Geri Alınabilir işlemlerin ayrılmasıVarlıkların ve değerinin korunmasıAlacakların tahsiliGeri alınabilir varlıkların kurtarılmasıHak sahiplerinin belirlenmesi ve ilk ödemelerin yapılmasıSonradan tahsil edilen varlık veya değerlerin ek dağıtımıNihai kapanış.

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