Önce, bilinen görevlerini sıralayalım.

1- Milli Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu (Terörsüz Türkiye Süreci Yürütme Kurulu) 2- Fon Koordinasyon Kurulu 3- Ekonomi Koordinasyon Kurulu 4- Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu 5- Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu 6- Nüfus Politikaları Kurulu, 7- Kıbrıs İşleri Koordinatörü 8- Parlamento ve Bakanlıklararası Koordinasyon, 9- MGK, 10- Yüksek Askeri Şura, 11- Savunma Sanayi İcra Kurulu üyelikleri veya vekâleten başkanlık yapılması...

Sonra... Teşekkür edelim. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın işi gerçekten zor. Esasen devlette ve siyasette böyle "mutemet insan" bulmak da zor!

Yılmaz, dün Fon Koordinasyon Kurulu'nun ikinci toplantısına başkanlık etti. Bu vesileyle iki hususun altını çizelim:

1- Fon Kapanı kurulurken hadiseyi gören, bilen, yetkili veya sorumlu olan bürokratik isimlerle aynı masa etrafında sorunun çözümü ne kadar başarılı olur? Emin değilim!

2- TMSF'nin bir çatı kuruluş olarak yeniden yapılandırılmasının da zamanı geldi. TMSF, adı üstünde asli işi olan tasarruf mevduatını sigortalama ve bankacılık sektörünün genel gidişatını izleme/raporlama fonksiyonunu yerine getirmeli. TMSF elbette yılların birikimi ve tecrübesi de gözetilerek kurulacak bir "Aktif Yönetim Şirketi" ile kayyum ve gerektiğinde tasfiye memurluğu rolünü de sürdürmeli...

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Sermaye piyasaları, Türk finans sisteminin göz bebeğidir. Piyasa daha fazla büyümeli, sermaye tabana yayılmalı, yatırım mantığından uzaklaşılmasına müsaade edilmemeli, sistematik yanlış yapanların dolaylı yollarla dahi bir daha bu sahaya girmesine izin verilmemelidir!İlk etapta, bir yanlış algıyı düzeltelim:Yatırımcıların, tasfiyeye giren fonlarda sahip olduğu Finansal Katılma Belgelerinin (FKB) değeri üzerinden özellikle sosyal medyada bir dizi söylem uçuşuyor. Buralara bakılırsa... FKB'nin değeri, piyasalar çökmeden önceki zirve veya zirveye yakın seviyelerden hesaplanacak! Bu tür söylemler yanıltıcı hatta yanlıştır. Evet, ortada bir mağduriyet ve tasfiye vardır. Ancak paranızın ne kadarını geri alabileceğiniz fiktif fiyatlara göre değil, resmi makamların açıklayacağı tasfiye/tazmin kurallarına göre belirlenecektir. Sosyal medyadaki popülist söylemlere kanıp, lütfen beklentinizi yanlış şekillendirmeyin.Tabiibaşlığı açılınca, yakından bilmeyenler için kısa bir bilgi de verelim...ile "açısından birbirine neredeyse taban tabana zıt iki farklı yatırım aracıdır.yatırım setidir.ise

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Malûm fonlardan, 1 milyon liraya kadar hak edişlerin ödenecek olması 455 bin 758 yatırımcıdan yüzde 75'inin sorununu çözüyor. Daha çarpıcı veri ise ödeme kapsamına giren alacakların neredeyse yüzde 80'inin 100 bin liraya kadar olan yatırımlardan oluşması. Tahmin edileceği gibi Para Piyasası Fonları; itfası yaklaşan, getirisi belli devlet tahvili ve hazine bonosu içerdiği için bu kâğıtların, kamu başta olmak üzere bankalar tarafından satın alınması da kuvvetle muhtemel. Ama bir o kadar dikkate değer gelişme isemesajıyla şekillenecek. Fon şoku yüzünden, Borsa'nın en itibarlı şirketlerinin hisse senetleri de kayba uğradı. Görünür gelecekte fon tasfiyesi sırasında marka şirketlereçağrısı yapılacak. Ve nihayetbaşlıklı tasarruf finansman organizasyonları. Şunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki... KatılımEvim ve BirEvim unvanlı iki yapının, Emlak Katılım'a devredilmesi, ev veya otomobil sahibi olmak için benzeri şirketlere para yatıran en az 2 milyon küçük yatırımcının da içini ferahlattı.