At izinin, it izine karıştığı günleri, neredeyse at izlerinin bile kalmadığı günler izliyor.

İçinden geçmekte olduğumuz fon hadisesi... "Toplumsal, ekonomik, bürokratik ve siyasal" açıdan sakin kafayla değerlendirmeyi gerektiriyor.

Adım adım ilerleyecek olursak...

1- Suni olarak şişirilmiş fon balonu, genel ekonomik durumun toparlanmakta olduğu, dış politikada işlerin iyi gittiği bir dönemde patlak verdi!

2- İddia edildiği gibi... "Olay patladı sonra siyasi otorite müdahale etti" süreci yaşanmadı. Siyasi irade, "Burada sorunlu bir tablo var" deyip, oyuna sert şekilde müdahale edince fon problemi, her bakımdan maliyetli biçimde gün ışığına çıkıverdi!

3- Yine de müdahale edilmeseydi, bir iki ay içinde mesele çok daha acayip bir boyuta ulaşabilirdi.

Düşünsenize! Ana aktör Emre Tezmen son güne kadar, "Devlet karışmasaydı ben işi çözüyordum" diyordu.

4- Serbest fonlar, para piyasası fonları, hisse senetleri ve tasarruf finansman şirketlerine ilişkin iş ve işlemlerin iç içe geçtiği, "batırılamayacak kadar büyük" senaryosuna dayalı karma ve karmaşık bir model yaratıldı.

5- Fon iştahı, güncel şartlarda geleneksel yatırım araçlarının az kazandırdığı bir dönemde kabartıldı. Yatırımcılar, hisse değerlerinin yapay biçimde şişmesine aldırmadan, riski görmek yerine abartılı kazanca meyletti.

6- Fahiş kazanç fırsatçıları yani fon şeytanları, SPK, BDDK, Hazine Maliye ve ilgili kurumların parçalı yetki alanlarındaki boşlukları sonuna kadar istismar etti. Bilhassa bürokratik çok başlılık ile piyasa manipülasyonuna müdahalenin gecikmeli ilerlemesi fon vurguncularına geniş hareket alanı bıraktı.

7- "Evim şirketleri" olarak bilinen ve ilkesel olarak steril finansal yapıları, şeytani planlarıyla yan yana getiren fon bezirganları buradaki masum tasarruf sahiplerini kendisi için algı/imaj düzeltme aparatına dönüştürdü. O insanlar ev veya araba almak amacıyla sisteme girmiş, temiz bir kitleydi.

Nitekim devlet bu sahayı, Emlak Katılım A.Ş. aracılığıyla toparlamaya karar vererek, doğru bir hamle yaptı.

8- Sermaye piyasasının yalnızca %3-4'lük bir kısmında sorun yaşanmaktaysa da yarattığı tahribat çok daha fazla oldu. İster istemez Borsa'nın tüm endeksi olumsuz etkilendi! Buna bir de küresel hisse senedi yatırımlarında gösterge olarak kullanılan Morgan Stanley Capital International'ın BİST'i açıktan hedef alan uyarıları eklendi.

9- Fon tartışmasının ilk günlerinde AK Parti genel merkez yönetiminden bir ismin kazanç bilgisi kamuoyuna yansıyınca siyaseten çözülmesi güç denklem oluştu. Sonradan yalan olduğu anlaşılan iki bakanla ilgili dezenformasyon nitelikli paylaşımlar bile belli bir kitlede sanal gerçeklik oluşmasına hizmet etti. Ve nihayet 6 yıl önce aktif siyasetten çekilen Berat Albayrak isminin fon tezgahına katılmak istenmesi ile toplumsal negatif algı operasyonu doruğa çıktı. Neyse ki AK Parti, yolsuzluklarına sahip çıkan CHP/Yeni Parti ile aynı kulvara düşmekten sakındı. Kim sorumlu ise siyasi aidiyetinden ari olarak soruşturma kapsamına alındı.

10- Son olarak... Fon problemi AK Parti tabanında travmaya yol açtı. Anlık anketler oy erozyonuna işaret etti. "Bundan sonrasını ne belirleyecek?" diye sorulacak olursa. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın kararlılığı, fon tasfiye yasasının etkinliği, adliyedeki dosyaların içeriği, siyasi ve bürokratik doğal seleksiyon ile haksız kazançların getirtilerek hak sahiplerine ödenme hızı!