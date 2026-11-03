3 Kasım 2002'de yapılan erken genel seçimin sandıktan çıkan mesajı, benim önerimle SABAH Gazetesi'nde "Anadolu İhtilali" başlığı ile manşetten verilmişti. O günden bugüne Anadolu hep, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın yanında durdu. AK Parti ile birlikte Türkiye büyük dönüşümden geçerken pek çok badireyi de atlattı. Kapatma davası, emniyet-yargı darbe girişimi, Gezi'den yayılan sokak hareketleriyle iktidar değiştirme plânları, ekonomik şoklar, çözüm süreçleri, terör koridorunu kırmak için gerçekleştirilmesi zaruri harekâtlar, legal görünümlü illegal yapılarla mücadele; 15 Temmuz hain darbesi, anayasa değişiklikleri, kritik seçimler, referandumlar, pandemi günleri... Neler yaşanmadı ki?!..

Gelinen aşamada, ülkemiz pek çok noktada kabuğunu kırdı. Vesayet zihniyetini büyük ölçüde tasfiye etti. Anadolu'nun dört bir yanı yatırımla tanıştı. Cumhuriyet tarihinin en büyük kalkınma hamlesi yaşandı. Türkiye, bölgesel güç kimliği ile küresel dengeleri etkileyebilen dış politik kapasiteye ulaştı. Savunma sanayiinde devrime imza attı. Dış ticareti, kişi başına milli geliri, birbirini ardına açılan diplomatik misyonları, turizmi, yurtdışı müteahhitlik hizmetleri yanında, Balkanlardan Körfez'e hatta Afrika'ya uzanan askeri varlığı ile tüm dünyanın parmakla gösterdiği bir seviyeye ulaştı.

Elbette... İçerideki dalgalanmalar, küresel sistemin dayattığı koşullar, jeopolitik riskler, tedarik zincirindeki kırılmalar ve son olarak petrol fiyatlarının yarattığı maliyet enflasyonu Türkiye'yi de inişli-çıkışlı bir patikaya sürükledi.

Kanımca bundan da önemlisi...

AK Parti ile değişen yeni sosyoloji ve uzun iktidar döneminin beraberinde getirdiği muhtelif problemler... Bu iki gösterge yeni bir sınama döneminin de kapılarını zorladı. AK Parti ile gözünü açan genç kuşağın Teknofest Çizgisi ile Fon Kurgusu arasında sınava tabi tutulduğu günler, görünür gelecek için belirleyici olmaya aday. Neden? Çünkü şimdiye kadar -ağırlıklı olarak- dış tehditlerle başa çıkmayı başaran AK Parti, bugün bünye içini doğrudan ilgilendiren etik ve finansal sorunlar kümesini çözmeye çalışıyor. İşte bu yüzden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararlılığı ciddi ehemmiyet arz ediyor.

Bana göre... Erdoğan, birlikte yol yürüdüğü ekibin tamamından siyaseten alacaklı konumda. Tam da bu nedenle Erdoğan'ı sevenler için "yük olma değil yük alma zamanı!"

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KÜRESEL GÜVENLİK ARAYIŞI VE TÜRKİYE'NİN KONUMU!

Dünya, belli bölgelerde yoğunlaşan sıcak çatışmalar ile bir kıvılcıma bakan potansiyel ateş hattında kontrolüz bir biçimde ilerliyor.

Bakınız...

26 Ekim'de Paris'te bir araya gelen Avrupa Beşli Grubu'nun yani "Alman, İngiliz, Fransız, İtalyan ve Polonya" savunma bakanlarının tek gündem maddesi, kıtanın güvenliğini güçlendirebilmekti. Bir yandan NATO ile birlikte çalışma arzularını ifade eden bakanlar diğer yandan yeni güvenlik senaryolarını da tartışmaya açtı.

E-5 savunma bakanları...

Avrupa güvenlik, refah ve demokrasisinin bundan böyle sadece ABD'nin değişen iradesine bağlı kalamayacağı görüşünde hemfikir oldu! Aynı zamanda... Komuta sorumluluklarını paylaşma, askeri ihtiyaçları birleştirme, Avrupa'da daha fazla savunma sanayii üretimi yapma iradesini de deklere etti!

"E-5 Formatı", 2024'te kurulan ve Avrupa'nın en büyük beş askeri gücünü simgeleyen yapısıyla "Türkiye ile yakın koordinasyon içerisinde çalışma niyetini" de paylaştı!

Yeni güvenlik finansman paketinden (SAFE) Türkiye'yi dışlayan Avrupa'nın, kendi güvenliği için Türkiye ile müttefiklik ilişkisini hatırlaması başlı başına bir çelişki! Ama güncel şartlarda bir zorunluluğun da itirafı mahiyetinde.

NATO üyeliğine ek olarak, savunma teknolojilerinde gerçekleştirdiği atılımla dünyada ilk 10 arasına girme kabiliyetinin yanı sıra Türkiye...

"Libya Deniz Yetki Alanları Anlaşması", Pakistan-Suudi Arabistan ile imzaladığı "Mekke Ortak Savunma Paktı" ve savunma sanayii kapasitelerini birleştirmeye yönelik Pakistan-Katar- Endonezya katılımlı "Bedir Mutabakatı" sayesinde, stratejik açıdan bir kez daha ön plana çıkmakta ve tüm bu gelişmeler Avrupa tarafından büyük bir dikkatle izlenmekte!

Diyeceğim o ki...

Düne ait takıntıları ile davranan ülkelerin kaybedeceği bir kavşaktayız. Barış ve istikrar ihraç eden Türkiye, küresel savaş köprüsünden önceki son çıkışın adresidir!